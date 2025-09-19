大陸熱播劇《不眠日》在台灣同步開播

《不眠日》主創團隊在首映式上合影留念。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京9月19日電／據中國台灣網報導，“兩岸一家親，共追一部劇。”9月17日，大陸首部以“有限時間循環”為核心的科幻懸疑劇《不眠日》正式開播，並在台灣地區通過全球流媒體平台Netflix同步上線。該劇由大陸青年演員白敬亭領銜主演，Netflix聯動白敬亭此前主演的熱播劇《開端》《難哄》，以巧思文案“再難哄的案件也會有開端”向台灣劇迷進行劇宣。



《不眠日》改編自科幻懸疑小說《逆時偵查組》，其核心設定打破傳統無限流題材的“無限重啟”模式，構建出極具創新的時間規則——世界不定期出現循環日，陷入5次限時循環，0點開始，24點結束，唯有“時間循環感知者”能完整保留每一次循環的記憶，這一概念設定堪稱全劇最為吸睛的亮點。白敬亭飾演的警官丁奇，作為“時間循環感知者”，與藏於暗處的神秘人物展開高智商博弈，開啟極具張力的懸疑推理盛宴。



白敬亭此前主演的都市愛情劇《難哄》在台灣地區掀起追劇狂潮，不僅連續兩周蟬聯榜首，更帶火“同款旅遊經濟”，台灣旅遊業及時捕捉商機推出《難哄》重慶朝聖專線，激發眾多台灣劇迷跟著《難哄》赴重慶打卡。白敬亭此次帶來的新作品《不眠日》，憑借“懸疑＋五次循環”的概念設定、錯綜複雜的案件迷局以及正邪雙強對決的高密度敘事，開播後迅速成為今秋備受矚目的懸疑黑馬，也成為“兩岸一家親，共追一部劇”的又一個兩岸文化交流的鮮活案例。