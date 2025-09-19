勿忘九一八撞鐘鳴警儀式在遼寧沈陽舉行

中評社北京9月19日電／據人民網報導，遼寧沈陽，秋已至，天微涼。9月18日上午，勿忘九一八撞鐘鳴警儀式在“九·一八”歷史博物館殘歷碑廣場舉行。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是九一八事變爆發94周年。



隨著寓意中華民族14年抗戰艱苦歷程的警示鐘撞響14下，沈陽全城及遼寧各地也同步拉響防空警報，主要街路的機動車停駛鳴笛，火車、輪船、汽車鳴笛3分鐘。



“白山黑水齊出動，復興我中華。”“爭自由，誓抗戰。效馬援，裹屍還。”“未惜頭顱新故國，甘將熱血沃中華。”……在殘歷碑廣場，80名青年學生代表集體朗誦了楊靖宇的《送戰友編歌壯行保國家》、趙尚志的《黑水白山·調寄滿江紅》、趙一曼的《濱江抒懷》3首詩詞，緬懷東北抗聯英烈。



“我們要銘記歷史，學習傳承先烈們的家國情懷，努力成長為擔當民族復興大任的時代新人。”參加誦讀的東北育才學校高三學生周格非說。



歷史不容忘卻，記憶從未遠去。今年6月，國務院新聞辦公室發布紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年10項主要活動，以遼寧省委、省政府名義在沈陽市“九·一八”歷史博物館舉行的勿忘九一八撞鐘鳴警儀式位列其中。



96歲的抗戰老兵程茂友參加了撞鐘鳴警儀式。9月3日，他在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會現場觀禮。“黨沒有忘記我們、國家沒有忘記我們、人民沒有忘記我們。我站在這裡，代表我的戰友、代表先烈們看看這盛世。”程茂友說。