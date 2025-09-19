董軍會見出席北京香山論壇客人

中評社北京9月19日電／據新華社報導，國防部長董軍18日在京分別會見來華出席第12屆北京香山論壇的越南國防部長潘文江、烏拉圭國防部長拉索、索馬里國防部長菲基。



董軍說，當前，世界進入新的動蕩變革期，全球治理赤字加劇，各國特別是全球南方求和平、謀發展、促合作的呼聲高漲。習近平主席鄭重提出全球治理倡議，順應各國人民普遍願望，符合當今世界緊迫需求。中方願與各方一道，堅持團結互信、安危與共、求同存異的原則，持續鞏固戰略互信，深化防務安全合作，堅定做世界的和平力量、穩定力量、進步力量，推動構建更加公正合理的全球安全治理體系。



會見中，各方祝賀本屆論壇成功舉行，高度讚賞中方為促進對話交流、增進友誼互信、凝聚共識力量發揮的重要作用。



潘文江說，越方願與中方落實好兩黨兩國領導人重要共識，加強人員往來、聯演聯訓、邊境國防友好交流等合作，為越中命運共同體建設走深走實貢獻力量。



拉索說，烏方願真誠借鑒中國在各領域取得的成功經驗，同中方進一步深化防務安全、國際維和等領域合作，攜手做世界和平的堅定守護者。



菲基說，索方堅定奉行一個中國原則，堅定支持聯合國大會第2758號決議，願與中方落實好兩國元首重要共識，加強防務安全領域務實合作，不斷提升兩軍應對共同挑戰的能力。