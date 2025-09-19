三部門印發輕工業穩增長工作方案

中評社北京9月19日電／據新華社報導，記者19日獲悉，工業和信息化部、商務部、市場監管總局日前聯合印發《輕工業穩增長工作方案（2025—2026年）》，推動輕工業在保持經濟穩定增長中發揮更大作用。



輕工業是我國國民經濟的傳統優勢產業和重要民生產業，在國際上具有較強競爭力。工業和信息化部消費品工業司負責人說，當前，輕工業穩出口、穩增長面臨較大壓力。方案旨在著力破解消費供給的結構性矛盾，推動輕工業實現質的有效提升和量的合理增長，為工業穩增長和提振消費提供有力支撐。



方案的主要目標包括，2025至2026年，輕工業在穩增長、促消費、惠民生中的作用更加凸顯。重點行業規模穩中有升，企業經營效益基本穩定。智能家居、老年和嬰童用品、體育休閑時尚產品等新增長點快速發展，引領消費能力不斷提升。新增推廣300項升級和創新產品，接續培育10個規模1000億元以上特色產業產區。



方案從著力優化供給、助力擴大消費、保持國際競爭優勢、優化產業生態、增強高質量發展動能等方面部署15項任務，包括開展增強消費品供需適配性行動，利用人工智能深度挖掘分析消費者需求；圍繞健康、養老、育幼、家居、文旅等消費熱點打造新增長引擎；重點推進生成式人工智能賦能產品設計和生產製造；積極支持跨境電商等外貿新業態等。



在保障措施方面，方案明確要加強政策支持，引導企業合法合規經營，抵制不正當競爭；構建細分行業運行動態監測分析體系，定期發布行業數據和運行報告；建立部省會商工作協調機制，定期調度輕工業穩增長工作和行業運行情況，推動解決行業和企業的問題等。



據悉，工業和信息化部下一步將會同相關部門組織做好方案的宣貫工作，加快推動各項工作落地見效，鞏固拓展輕工業優勢地位，更好滿足人民日益增長的美好生活需要。