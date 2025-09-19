沈陽市台協舉行成立30周年慶典活動

活動現場。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京9月19日電／據中國台灣網報導，9月16日，沈陽市台灣同胞投資企業協會成立30周年慶典活動在沈陽舉辦。來自全國台企聯、遼寧省內外多地市台協、島內來沈參訪團組以及沈陽台協會員、台胞代表等200餘名嘉賓歡聚一堂，共襄盛舉。沈陽市有關領導、有關單位負責人出席活動。



沈陽台協會長翟所容代表沈陽台協向遠道而來的各兄弟協會代表、嘉賓朋友們表示熱烈的歡迎，向一直以來關心和支持協會發展的省、市各有關單位表示衷心的感謝，同時，向為協會成長和壯大付出辛勤努力及貢獻的歷任會長、會務幹部以及會員們致以誠摯的問候。他表示，協會30年的發展歷程是在沈台商鄉親們用夢想和實幹積累起來的，見證了沈陽台商堅持不懈的拼搏精神。沈陽台協作為台商之家，在各級政府和社會各界關注、關心與關懷下，不斷走向成熟，協會和全體會員企業團結一心，面對挑戰，穩健前行，為沈陽經濟社會發展作出了積極貢獻。邁入“而立之年”的沈陽台協，將一如既往地以服務台商、溝通兩岸、促進合作、實現共贏為宗旨，密切聯繫政府，團結廣大台商，提升服務質量，提升台協的活力和凝聚力，促進沈台兩地經貿文化交流交往，大力推介沈陽良好的營商環境、城市形象和產業優勢，鼓勵會員企業抓住大陸發展新機遇，加快轉型升級，優化產業布局，扎根大陸實現更好更快的發展，秉持“兩岸一家親”理念，助力台商成為沈陽高質量發展的強勁力量，與沈陽攜手與共，同心同行，共創融合共贏新未來。



慶典現場，參會嘉賓與台商台胞代表共同觀看了《三十而立 同心致遠》沈陽台協三十周年紀念片，並欣賞了具有濃鬱遼沈地域特色的文藝節目，現場氣氛熱烈，互動頻繁。



活動期間，來沈嘉賓和台商台胞代表參訪了渾南科技城，全面瞭解渾南科技城在空間規劃、產業布局及科技創新領域的戰略布局和創新成果，為後續沈台科技產業協作與資源互補凝聚共識、探尋商機。隨後，大家參觀了張學良舊居陳列館、沈陽故宮博物院以及遼寧省博物館等歷史文化場所，實地感受沈陽作為國家歷史文化名城的獨特魅力和深厚底蘊。



作為連接沈台經貿文化交流的橋梁和紐帶，沈陽台協自1995年成立以來，團結帶領廣大在沈台商台胞，積極投入沈陽經濟社會發展的火熱實踐，成為兩岸融合發展的重要參與者與貢獻者。目前，沈陽台協有會員近百家，設有8個專項功能委員會和一個“馬上辦”中心。今後，協會將更加努力為推動沈台經濟文化交流合作向更寬領域、更深層次邁進，為深化兩岸融合發展、促進同胞心靈契合譜寫新的篇章。