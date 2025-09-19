中澳高級別對話第九次會議在京舉行

中評社北京9月19日電／由中國人民外交學會與澳大利亞澳中關係國家基金會共同舉辦的中澳高級別對話第九次會議18日在北京舉行。來自中澳兩國政府相關部門的負責人以及來自商、學、媒體和文化界近40名代表出席會議。



新華社報導，中方代表團團長、外交學會名譽會長李肇星在開幕式致辭中表示，經過近些年來的努力，中澳雙方發展兩國關係的意願更加堅定，方向更加明確。雙方要珍惜、維護中澳關係來之不易的改善發展勢頭，積極落實兩國領導人達成的重要共識，堅持相互尊重、求同存異、互利合作、和衷共濟，努力排除各種干擾，推動中澳關係走向光明的未來，為改革完善全球治理體系和構建人類命運共同體作出新的貢獻。



澳方代表團團長、前貿易部長埃默森表示，今年7月，澳大利亞總理阿爾巴尼斯連任後不久即對中國進行訪問，體現了澳方對澳中關係的高度重視。澳中雙方應加強對話，探討可以深化合作的領域，妥善管控存在的分歧。今年是澳中自貿協定生效實施10周年，兩國經濟高度互補，雙邊貿易額迅速增長。參加此次對話的澳方代表來自農業、資源、教育、衛生、智庫等各個領域，期待著同中方代表進行深入交流。



雙方代表圍繞中澳關係、經貿合作、國際和地區問題以及人文交流等議題進行了廣泛深入的討論。



中澳高級別對話是目前中澳間唯一的“一軌半”對話機制。