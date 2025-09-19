特朗普訪英助推美英深化合作還是加深裂痕？

中評社北京9月19日電／美國總統特朗普16日至18日對英國進行國事訪問。英方高規格接待，兩國簽署重要科技合作協議，經貿、政治議題分歧同樣明顯。科技協議有何價值？“特殊關係”能否打破關稅壁壘？政治議題分歧是什麼？



科技協議價值幾何



新華社報導，特朗普與英國首相斯塔默18日在英國首相鄉村官邸契克斯別墅會晤，雙方簽署《科技繁榮協議》。協議重點聚焦人工智能、量子計算和民用核能等技術領域合作。雙方稱該協議將幫助英美兩國在全球人工智能領域“佔據主導地位”。



英國政府在16日發佈的一份新聞公報中說，微軟、谷歌、英偉達、OpenAI和“核心編織”等美國頂尖科技和人工智能公司承諾斥資310億英鎊（約合420億美元），用於提升英國的人工智能基礎設施和前沿技術，涵蓋數據中心、計算機芯片以及人工智能背後的算力等。



據英國媒體報導，批評者認為，該協議對扶持英國本土科技產業幾乎毫無助益，並質疑英國政府可能在對美國科技企業的監管與稅收方面作出過多讓步。曾任元宇宙平台公司高管、英國前副首相尼克·克萊格將這份科技協議稱為“硅谷的次等二手貨”。



英國伯明翰大學經濟學教授戴維·貝利接受新華社記者採訪時說，鉅額投資能否賦予英國真正的競爭力，在於英國是否能補齊針對本土企業的融資短板、培養更多大型科技企業。“英國擅長孵化初創企業，但這些企業往往會被收購，尤其是被美國的科技公司收購，這其實是一個根本性弱點。”



根據英美協議，谷歌將在英國赫特福德郡建設數據中心。然而，部分當地民眾並不歡迎這一計劃。數千名示威者17日在倫敦市中心舉行集會，抗議美國多項政策，赫特福德郡居民菲利普·思雷福爾在現場說：“建設數據中心將大幅增加能源消耗、破壞珍貴的濕地生態環境，並造成資源浪費。”

