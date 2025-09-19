戰犯大野泰治自供殘忍刑訊趙一曼罪行細節

大野泰治筆供。（圖片來源：撫順戰犯管理所舊址陳列館） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，近日，撫順戰犯管理所舊址陳列館向記者披露的一份日本戰犯筆供自述及庭審記錄，揭開了當年關押在此的日本戰犯大野泰治曾採用極其殘忍的手段刑訊東北抗日女英雄趙一曼，並形成報告書致使其被殺害的罪行。



撫順戰犯管理所舊址陳列館工作人員徐銘說，這份筆供來自日本戰犯大野泰治任偽滿洲國濱江省公署警務廳特務科外事股長期間。



大野泰治在法庭詳細供述了他刑訊抗日英雄趙一曼的殘忍經過：“我在濱江省珠河縣的時候，趙一曼的胳膊和腿負了重傷，她被俘後，我拿鞭子幾次捅她或打她胳膊上的傷口，逼問情報。並說：‘如果不講出共產黨的組織及其活動情況的話，我還打你的傷口，使你痛苦。’這種事在珠河縣做過。她被押送到哈爾濱後，關押在哈爾濱警務廳拘留所的地下室的一個星期中，我也是用木棒子打她的胳膊，捅她的腿，或用手擰、打她的傷口，使其痛苦。我就是這樣對她進行拷問的。”



這份供述也揭開了抗日英雄趙一曼被殺害的原因之一——一份來自大野泰治有關趙一曼的報告書。



大野泰治在筆供中寫道：“此一通報對處死趙一曼起了決定性的作用。”



大野泰治供述：“我寫過有關趙一曼的報告書，其主要內容是：趙一曼是中國共產黨珠河縣委員會的委員，而且是共產黨的最重要人物，是組織以珠河縣為中心的中國人民進行抗日活動的中心人物。因此，當然非殺不可。但是為了破壞中國共產黨的活動，應該盡量利用這個女人，所以先把她的病稍微治好些，再行拷問，更詳細地進行審訊。之後，如果沒有利用的價值，當然要殺害。……這個報告書是成為殺害趙一曼的基礎，所以我對趙一曼不僅是拷問，而且又應當負殺害的責任。”



“由戰犯親手寫下的供述以及庭審記錄，無可辯駁、無可置疑地證實了日本軍國主義侵略者對中國人民犯下的滔天罪惡。”徐銘說。