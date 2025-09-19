李家超：本地生學額不減　增非本地生拓視野

香港大學法定古蹟及歷史建築／本部大樓。（圖片來源：文匯報） 中評社北京9月19日電／據文匯報報道，新一份施政報告提出多項措施推進國際教育樞紐建設，包括放寬自資收生限制，由2026／27學年起，每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，由原本相當於本地學額數目的40%增至50%。香港特區行政長官李家超今日（19）上午接受香港大公文匯傳媒集團專訪時表示，現時特區政府每年提供1.5萬個資助學額給本地生不會減少，確保本地生現時入讀資助課程的狀況不變，並指增加非本地生有利本地生拓寬視野，瞭解更多不同地方的文化和歷史。



李家超表示，香港是國際城市，本地大學生將來都有機會與不同地方的學生打交道，合作做生意，或者受僱等，倘能及早在大學時期就建立起國際人脈網絡、人際關係，對他們的事業發展很有利，“朋友是不會嫌多的！”。此外，這也能讓香港的好處為更多人知。正如自己曾在大學和一位來自德國的交換生交流時，聽到他道出了很多香港的好處，包括很多是明明在自己眼前卻可能忽略了的，例如在香港只需花30分鐘，便可從城市中心去到郊外享受自然郊野景色，這是非常難得的，生活方便，購物去處又集中，“是真正能認真工作work hard、又盡情玩樂play hard的地方！”。