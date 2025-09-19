李家超透露平日公務會利用AI輔助探討問題

中評社北京9月19日電／據文匯報報導，特區政府積極推動人工智能（AI）發展，香港特區行政長宮李家超今日在大公文匯傳媒集團的專訪中表示，平日公務也會善用人工智能和Deepseek，主要是用於探討問題時的輔助，如一些宏觀的政策或以往的研究結論等。



不過，他指出撰寫施政報告則不能依賴人工智能，指出這需要人去分析，“因要按香港的實際情況，Deepseek不會瞭解香港實際情況，不會瞭解我們的強弱、機遇和挑戰，這些一定要由人去分析的。”至於將來能否發展到由人工智能撰寫施政報告，他則表示可以研究。