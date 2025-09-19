美國會民主黨人首次推動美國承認巴勒斯坦國

中評社北京9月19日電／美國國會參議院部分民主黨參議員18日提出一項決議案，呼籲美國總統特朗普承認非軍事化的巴勒斯坦國。這是美國國會參議院歷史上首次提出此類決議。



新華社報導，這項不具約束力的決議案敦促巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）解除武裝並釋放人質，同時敦促以色列結束衝突並停止擴建定居點。



發起這一決議案的民主黨參議員傑夫·默克利當天發表聲明，呼籲以色列和哈馬斯立即停火、釋放被扣押人員並擴大對加沙的援助。他在聲明中說，“承認巴勒斯坦國不僅是美國可以採取的實際步驟……而且是正確的做法”，以色列目前的政策和在加沙地帶的軍事行動將帶來“糟糕的前景”。要實現未來和平與繁榮，唯一可行途徑是“兩國方案”。



美國國會參眾兩院目前由共和黨掌控。這一決議案沒有獲得任何共和黨參議員的支持，通過幾率很低。特朗普18日在英國會晤英國首相斯塔默時表示，他反對英國關於承認巴勒斯坦國的計劃。



決議案支持者表示，他們希望能以此進一步向特朗普政府施加壓力，促使其對加沙人道主義危機採取行動。



美國獨立人士、參議員伯尼·桑德斯17日發表聲明，指責以色列在加沙實施種族滅絕，他成為首位使用這一措辭的美國聯邦參議員。他說：“許多法律專家現在得出結論，以色列正在加沙實施種族滅絕……我同意。”



聯合國人道主義事務協調廳18日說，以色列在加沙的軍事攻勢惡化了加沙的人道主義危機，加沙僅存的“平民生命線”正在崩潰。



自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，獲得美國支持的以色列在國際上日益陷入孤立。除英國外，法國、加拿大、澳大利亞等美國的西方盟友也都宣佈準備承認巴勒斯坦國。