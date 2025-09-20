快評：中美關係穩定發展　美台軍售遲早叫停

中評社快評／北京時間19日晚間，中國國家主席習近平同美國總統特朗普通電話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。通話是務實、積極、建設性的。



中美元首通話之前，《華盛頓郵報》18日引述知情人士報導稱，特朗普為了中美元首會面及與中國達成貿易協議，今年夏天曾拒絕批准向台灣提供超過4億美元的軍事援助。報導引述消息人士稱，雖然特朗普仍可能改變主意，但這一決定標誌著美國對台政策發生重大變化。



特朗普這一次拒批對台軍援，是否標誌著美國對台政策發生重大變化，還需觀察。首先，就如華郵所報導的那樣，特朗普仍可能改變主意；其次，根據報導，美台雙方上月同意了一項大規模武器銷售計劃，台灣計劃批准補充防務預算，為新一輪軍購支付費用，總額可能達數十億美元；其三，美台各種形式的軍事勾連仍在不斷進行。



特朗普這一次拒批對台軍援，不排除是為了與中國談判臨時製造的“籌碼”。這一點中方是清楚、也是清醒的。當然，也不排除特朗普是迫於中方壓力巨大，不得不這樣做，相關決定可能不會再改變。



中美元首昨天的通話就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引，雙方未來將有更多的接觸、溝通、合作。此外，中國大陸“九三大閱兵”給美台帶來不小震撼，外界都清楚，台灣購賣再多的美製武器都無濟於事。綜合多種因素，特朗普既然可在今年夏天拒絕批准向台灣提供軍事援助，為了達成“大交易”，特朗普也可能會叫停其他美台軍售項目。