黃載皓語中評：望重新建立中韓戰略互信

韓國全球戰略合作研究院院長黃載皓日前在第十二屆北京香山論壇閉幕後接受中評社記者專訪（中評社 於澤洋攝） 中評社北京9月24日電（記者 郭至君）韓國全球戰略合作研究院院長黃載皓日前在第十二屆北京香山論壇閉幕後接受中評社記者專訪，就當前李在明政府的外交政策、中韓關係、中美關係、東亞格局等問題表達了自身見解。黃載皓指出，當今亞太地區面臨諸多傳統與非傳統安全挑戰，但最大的風險是陣營對抗。無論大國還是小國，都應共同為亞太安全做出貢獻。以下為訪談全文：



中評社記者：您如何看待李在明總統上台之後的韓朝關係以及其整體外交政策？



黃載皓：李在明總統承認朝鮮的政體，沒有提到韓朝統一的問題。他的對朝政策是“無核和平”，“無核”是中長期的目標，和平是短期的、現實的目標。李在明總統表述時要顧及韓國國內保守勢力，但其政策重點還是和平。我非常認可李在明總統的外交政策，非常務實。他就任不到4個月，韓國的國際地位和國際形象都已經恢復了，他去美國訪問也受到了特朗普總統的熱情接待，韓美關稅協商也比較順利，其他敏感的問題沒有涉及。所以，基本上韓美、韓日都已經實現關係正常化。截止到8月底，李在明總統任期第一個階段的外交已經成功。



9月開始的第二個階段就是韓中峰會，兩國外長的互訪會為兩國交往營造良好的氛圍，如果10月底兩國首腦進行國事訪問的話，李在明總統第二階段的外交也將會圓滿。



中評社記者：您覺得未來朝韓兩國的對話空間有哪些？



黃載皓：兩國對話空間還是存在的，但對話開展的時機可能要等烏克蘭戰爭結束後，朝鮮對俄羅斯的戰略價值相對下降，兩國開展對話的可能性更大。目前俄羅斯依然需要朝鮮作為盟友提供援助。但烏克蘭戰爭結束後，俄羅斯還是會以歐洲為中心。儘管朝鮮的影響力擴大，但重要性肯定會下降，屆時朝鮮半島的局勢會發生新的變化。

