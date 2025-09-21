閩江論壇　學者析兩岸鄉村融合案例

中國社科院台灣研究所研究員尹茂祥（主辦方供圖） 中評社福州9月21日電（記者 束沐）在第四屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇上，多名專家學者的主旨發言聚焦“海峽兩岸鄉村融合發展與文化振興”主題，從鄉村治理、鄉建鄉創、文化遺產保護、弘揚閩南文化等多個角度，對兩岸與閩台鄉村融合發展提出獨到見解與建議。



宗教信仰嵌入鄉村治理 台灣經驗值得啟示



中國社科院台灣研究所研究員尹茂祥分享了台灣地區鄉村治理的文化邏輯及啟示。他表示，鄉村治理是國家治理體系的重要組成部分。伴隨社會轉型與現代化進程，如何在基層實現秩序維繫與公共治理，成為學界與實踐共同關切的課題。台灣地區鄉村社會具有鮮明的宗教文化特徵，廟宇與民間信仰深度嵌入鄉村治理結構中。在治理學與文化政治學的視野下，他探討了台灣鄉村治理的文化邏輯，分析宗教信仰在社會秩序建構中的作用機制。



尹茂祥通過研究台灣鄉村治理發現，宗教組織不僅在社會資本積累、身份認同與衝突調解中發揮關鍵作用，也通過廟會儀式、宗教公益與廟宇政治深度介入公共治理，未來宗教組織的功能將進一步制度化、觀光化與數字化。在此基礎上，他提出對中國大陸鄉村振興的啟示，包括重視信仰文化的社會資本功能、推動宗教公益化、防範政教糾葛與加強文化遺產保護。



從保護到活化 閩台古建築承載共同記憶



福建師範大學閩台區域研究中心副主任、圖書館館長吳巍巍認為，閩台古建築作為兩岸共源文化的空間遺存，其保護路徑已然分化出“保護優先”與“活化優先”兩種話語實踐。福建地區固守“修舊如舊”思維範式，形成由宗族文化驅動的原真性保護機制；而台灣地區則以“老房子文化運動”為發軔點，推行“原味修復＋社會運營”的文化再生策略。二者背後的結構性差異根植於文化價值認知、制度治理邏輯與社會參與結構的分異。在制度適配、技術尺度和認知體系方面，這種分歧構成了合作的現實桎梏。



吳巍巍以福建寧德霍童、同安蓮花村“同字厝”、清涼鎮、台灣老屋改造等案例為切入點，提出構建“傳統營造技藝＋現代科技”分層體系、設立跨域項目聯合審查機制、推動基於共同記憶的文化共識平台，以回應兩岸文化遺產治理中的協同挑戰，並拓展理論與實踐的雙重維度。



構建世界閩南文化中心 福建永春具獨特優勢



閩江學院鄉村振興研究院常務副院長、經濟與管理學院教授鄧啟明從社會資本的視角，研究了永春縣參與構建世界閩南文化交流中心的優勢與實現路徑。他表示，作為閩南文化發源地、著名僑鄉及台胞祖籍地，福建省永春縣擁有豐富的歷史文化與非遺資源、龐大的僑台網絡與深厚的社會資本，具備參與構建“世界閩南文化交流中心”的獨特優勢。



基於社會資本理論，鄧啟明構建了“結構性—關係性—認知性”三維分析框架，深入剖析永春縣在文化資源、社會網絡、制度保障、價值認同等方面社會資本現狀與發展瓶頸。在此基礎上，他提出強化政策協同與基礎設施保障、激活多元主體信任網絡、塑造文化認同與品牌價值、加大人才引育力度、實施差異化協同發展等路徑建議，以期為閩南文化傳承創新與鄉村振興、海峽兩岸融合發展提供參考。



連江古石村 鄉建鄉創推動經濟轉型



海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院副院長，福建師範大學客座教授林強以連江縣古石村為例，結合閩台鄉建鄉創的視角，探討濱海漁村在資源約束背景下的轉型機制。他表示，鄉村振興戰略取得積極進展，但“空心化”問題仍制約著鄉村可持續發展。在財政資源有限的條件下，如何探索不依賴持續“輸血式”補貼、能夠自我維持並具有內生動力的鄉村振興路徑，成為亟待研究的重要課題。



林強發現，古石村通過“資源激活—要素整合—產業運營—治理創新—反哺反饋”的循環機制，形成了內生性與可持續發展的動力機制。古石村的經驗表明，鄉建鄉創不僅是解決“空心化”困境的重要路徑，也為資源有限地區的鄉村振興提供了可複製、可推廣的實踐啟示。

