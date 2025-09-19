美軍重返阿富汗？特朗普想法遭質疑

中評社北京9月19日電／美國總統特朗普18日表示，美方正尋求“收回”美軍2021年撤出的阿富汗巴格拉姆空軍基地。美國媒體報導，這是特朗普首次公開表露“收回基地”的想法。此番表態引發輿論嘩然，不僅與其先前推動撤軍的立場形成鮮明反差，更因面臨兵力、成本、後勤等多重現實阻礙，遭美方官員與專家質疑。阿富汗官員回應稱，美國恢復在阿富汗駐軍“沒有必要”。



重返阿富汗？



新華社報導，正在訪問英國的特朗普18日在英國首相鄉村官邸契克斯別墅對記者提及巴格拉姆空軍基地，批評拜登政府就美軍撤離阿富汗的決定和行動。他說：“我們正努力將其（基地）拿回。”



特朗普說，他呼籲美軍重返阿富汗是“突發新聞”。白宮尚未對白宮或五角大樓是否已就美軍重返阿富汗制定相關計劃作出回應。



美聯社報導稱，目前尚不清楚美國是否與塔利班政府進行了任何新的直接或間接對話。但特朗普暗示，塔利班可能願意美軍重返阿富汗。



美國有線電視新聞網援引多名消息人士的話報導，特朗普過去數月一直要求安全事務官員研究“收回基地”計劃，18日則是首次公開透露這個想法。



特朗普在其首個總統任期內曾承諾，2021年5月前美軍從阿富汗全面撤出。2021年1月拜登就任美國總統後，美國政府於同年8月30日完成從阿富汗撤軍，正式結束在阿富汗近20年的軍事行動，留下滿目瘡痍。

