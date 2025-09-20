國家統一與民族復興智庫對話　近百學者與會

第八届“国家统一与民族复兴”智库对话20日在湖北黄石举行（中評社 海涵攝） 中評社黃石9月20日電（記者 海涵）由華中師範大學主辦、湖北省海峽兩岸交流促進會主辦的第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話20日在湖北黃石舉行，近百位兩岸專家學者與會。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。值此重大歷史節點，兩岸與會專家學者將圍繞“同向把握歷史大勢 同心續寫復興華章”展開深入交流研討。



與往屆會議不同，今年會議特別安排了兩場智庫對話，每場對話分別由兩位大陸學者、兩位台灣學者發言，同時由一位大陸學者、一位台灣學者進行評論。此番安排，有助兩岸學者更好聚焦議題，交換看法。



此外，會議還將舉行三場平行分組討論，兩岸學者將就推動兩岸社會對話與鞏固兩岸民間互動基礎、完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策、反“台獨”反干涉與維護台海和平、促進同胞心靈契合與鑄牢中華民族共同體意識等議題暢所欲言。



中評社記者注意到，此次與會嘉賓中，從事兩岸關係研究的青年學者不在少數。作為兩岸關係研究的生力軍，青年學者也將在會議期間分享各自最新研究成果，為兩岸關係研究注入新鮮血液，彰顯國家統一事業的薪火相傳。



據悉，第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話由華中師範大學、湖北省海峽兩岸交流促進會主辦，華中師範大學台港澳與東亞研究中心承辦，全國台灣研究會特別支持，湖北師範大學、華中師範大學政治與國家關係學院協辦。



