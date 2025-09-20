兩岸專家在京研討　共促金融高質量發展

京台金融合作論壇成功舉辦（主辦方供圖） 中評社北京9月20日電（實習記者 許思悅）9月19日，第28屆京台科技論壇在京開幕。當日下午，作為四大平行論壇之一的京台金融合作論壇成功舉辦。該論壇以“京台金鏈 智匯兩岸”為主題，兩岸多位金融業界人士、專家學者，圍繞綠色金融、養老金融、人工智能等重點領域交流研討、分享前沿洞見、凝聚發展共識，共同推動京台金融資源整合與服務效能提升，助力金融高質量發展。



論壇特別邀請到兩岸企業家峰會陸方副理事長張平蒞臨指導。論壇由兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組陸方副召集人黎曉宏、台方副召集人李紀珠主持；陸方召集人李禮輝、台方召集人曾銘宗發表致辭。北京銀行董事長霍學文，富邦金控風控長徐偉傑，北京基金業協會榮譽創會會長、厚朴投資董事長方風雷，中國信托金控信息最高主管賈景光，中國人壽養老保險總裁餘賢群，台灣人壽商品精算處處長賴玉菁等多位嘉賓發表主題演講。



論壇還發布了兩項重要合作成果：北京對台青年金融機構就業實習崗位發布；北京市綠色產業發展促進會與北京基金業協會簽約。



京台金融合作論壇自舉辦以來已成為連接兩地金融發展的重要橋梁。北京將持續擦亮“北京服務”品牌，進一步全面深化改革，持續擴大高水平開放，打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，為台資金融機構和企業在京發展做好保障服務，實現雙向賦能、合作共贏。

