京台科技論壇啟幕　兩岸攜手創新融合發展

第二十八屆京台科技論壇9月19日在京開幕（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月20日電（實習記者 許思悅）第二十八屆京台科技論壇9月19日在京隆重開幕。本屆論壇以“共育新質生產力，攜手融合新發展”為主題，吸引了兩岸科技產業界人士、公協會負責人、企業家及台商代表六百餘人參加。論壇聚焦兩岸科技創新與產業合作，匯聚政產學研用多方力量，旨在幫助台商台企搶抓大陸新質生產力發展機遇，推動兩岸科技創新中心建設提質升級。



開幕式上，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌致辭。他表示，黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，祖國大陸深入實施創新驅動發展戰略，創新活力持續激發，新舊動能轉換加快，在全球產業鏈創新鏈中的地位不斷增強，開創了以科技創新為引領、以制度創新為保障、以產業升級為落腳點的創新發展路徑。我們有能力、有信心、有底氣應對各種風險挑戰，並為台胞台企在大陸發展提供更理想、更有為的發展空間，為兩岸經濟合作和融合發展開辟更廣闊、更多元的新天地。他呼籲台灣同胞堅持一個中國原則和“九二共識”，共同把握中國式現代化機遇，推動兩岸產業高端化、智能化、綠色化發展，深化科技融合，攜手投身民族復興。



中共北京市委常委、常務副市長夏林茂在致辭中表示，北京將深入貫徹習近平總書記對台工作重要論述，持續優化政策和營商環境，積極支持台企台青在京創新創業，推動兩岸科技創新與產業融合。希望通過京台科技論壇進一步拓展合作，共同譜寫兩岸融合發展的新篇章。



全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，AI等新興科技帶來機遇與挑戰，台資企業需通過科技創新推動轉型升級和永續發展。京台科技論壇為兩岸企業家提供了重要平台，北京擁有優越的創新環境和政策支持，歡迎更多台商台青來京創業就業，共享大陸新興產業紅利，共同推動兩岸經貿與科技融合發展。



兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄指出，當前國際經濟和地緣政治變動給兩岸企業帶來嚴峻挑戰，但兩岸產業長期形成的互補性和合作經驗依然穩定可靠。大陸在新興產業領域快速發展，台灣企業在高端製造、數字網絡、綠色低碳等方面具有優勢，雙方應加強系統性、創新性的對接，攜手構建新的兩岸產業鏈。兩岸企業家峰會將聚焦新能源智能汽車、人工智能、生物醫藥等重點領域，推動供應鏈深度融合，實現互利共贏，共同開創新局面。