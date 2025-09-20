未來健康創新發展對接會成功在京舉辦

第28屆京台科技論壇未來健康創新發展對接會在北京成功舉行（主辦方供圖） 中評社北京9月20日電／2025年9月19日下午，第28屆京台科技論壇未來健康創新發展對接會在北京成功舉行。



北京市科學技術協會一級巡視員劉曉勘、台灣中華健康服務與科技應用發展促進會理事長許承堅、國際核能院院士、中國科協榮譽委員、中國人工智能學會會士、中國科協原黨組副書記、副主席張勤，世界科學院院士、中國醫藥大學副校長王陸海、俄羅斯工程院院士、國家行政學院教授許正中等領導和嘉賓，以及近200位來自京台兩地的專家學者、企業代表出席活動。



對接會聚焦新質生產力在未來健康領域的實踐應用，積極響應2025年政府工作報告中“以科技創新推動產業創新”的工作部署，圍繞基因技術、細胞治療與再生醫學、腦科學與腦機接口、人工智能與大數據醫療、合成生物學等前沿方向，開展趨勢研判、政策解讀、項目推介與合作簽約，持續鞏固京台科技合作機制，推動科技成果轉化和產業落地。



主旨演講環節，張勤院士以《可信智能輔助全科診斷》為題，深入剖析人工智能技術在醫療診斷中的應用前景，打造以患者為中心的可信和高質量醫療新生態；王陸海院士在《中西醫結合治療癌症抑制其復發而與其和平共存的樞機》報告中，分享兩岸在中西醫融合防治腫瘤領域的創新探索與協作潛力。



許正中院士以《培育大健康產業的創新生態》為題，系統闡述了大健康產業創新生態的核心模塊與發展趨勢，介紹了大健康產業變遷催生的新形態、新模式、新產業，為京台健康科技協同創新提供理論依據和實踐指南。昌平區經濟和信息化局美麗健康專班負責人楊梓豪、經開區生物技術和健康局醫藥產業處處長張玉海、北京生物醫藥產業基地發展有限公司副總經理劉帆分別介紹了區域醫藥健康產業政策環境、發展現狀與合作機遇，為台企在京發展和項目對接提供系統有利支持。



美亞健康長壽診所（台北）、中關村生命科學園、北京大學國際醫院、美亞生物科技集團達成細胞技術戰略合作；台灣維麗康公司與中國人體工程學研究院就兩岸醫脈通項目簽約；台灣中華健康服務與科技應用發展促進會與北京中恩投資、康聯體科技達成產業與投融資合作；台灣帝勝生技與北京中健產業就投融資與項目落地簽約；北京京台黃耆科技與中國人體工程學研究院就智能微型AI機器人生命保鏢合作簽約。五項簽約覆蓋技術共研、產業孵化、市場應用與金融支持等多維度，成果豐碩，充分彰顯京台健康科技資源深度融合與務實推進。