台企聯大講堂開講 解析新質生產力與台商發展

國家發展和改革委員會學術委員會秘書長、中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生正在進行主旨演講（中評社 林啟瑞攝） 中評社9月20日電（實習記者 林啟瑞）18日，由全國台企聯主辦的第四期“台企聯大講堂”活動在北京開展。期間，國家發展和改革委員會學術委員會秘書長、中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生就“新質生產力發展與台商機遇”進行主旨演講，並同與會人員現場互動交流。



行穩致遠，腳踏實地面對貿易風險



以08年的金融危機為標誌，當今世界正在經歷第三次全球貿易的高風險時期，貿易與投資正在退步，科技革命正在被武器化，全球新產業政策、新保護主義、新國家實力競爭日益白熱化。基於規則的全球化將舉步維艱，基於自然率的全球化方興未艾。但中美又都不可能憑借實力為基礎打垮對方，大國的經濟關係很有可能成為兩大平行體系。在此情況下，既要符合美國的“長臂管轄”的規，又要保住中國市場？這是台灣乃至世界所有的企業家都要面對的同一個難題。



張燕生表示，中美博弈的大環境下有危有機，少數極端分子要脫鈎，但大多數工商界要合作，1990年以來的超級全球化造就了基於國際工序分工的相互依存的離岸製造全球體系。美國政府深知，中國製造業增加值占全球30%的供應鏈合作根基是鋼鐵般堅硬的，它只能延緩中國進步，而不可能阻遏。對於中國政府而言，開放共享國際合作會築牢供應鏈根基。在應對對等關稅方面，首先要做強國內大循環，然後要鼓勵企業出海，最後要推進內外貿一體化；在如何應對AI制裁方面，一是做強終端、鏈接、應用場景、產業化工程化，二是科技人才教育自立自強，三是全方位國際合作；在應對脫鈎斷鏈方面，則應當堅持開放合作不對抗，堅守實體經濟不動搖。而對於台商而言，只要踏實做好自己的事，風險自會轉化為機遇。



科學謀劃“十五五”時期經濟社會發展



2025是“十四五"規劃收官之年，要在加緊落實規劃目標任務的同時，適應形勢變化，把握戰略重點，科學謀劃好“十五五”時期經濟社會發展。張燕生指出了“十五五”時期應當著力推動的八項重要工作：一是著力擴大內需，確保經濟穩定增長。以提高居民收入在國民收入分配中的比重、勞動報酬在初次分配中的比重為導向加快推進收入分配制度改革，著力擴大中等收入群體，從根本上夯實擴大消費需求的基礎。大力拓展有效投資空間，激發民間投資活力，加大對未來產業發展、傳統產業轉型、新型基礎設施、關鍵核心技術攻關等領域投資支持力度。二是著力打好關鍵核心技術攻堅戰，加快推進高水平科技自立自強。發揮新型舉國體制優勢，全力推進重點領域和戰略性產品核心技術攻關。加快推進科技創新2030一重大項目實施。三是著力推進新型工業化，建設現代化產業體系。堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，加快建設製造強國。提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，深入實施產業基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程。四是著力深化市場化改革和制度型開放，有效增強發展的動力和活力。五是著力推進區域協調和城鄉融合發展，拓展高質量發展新空間。六是著力加強污染治理和碳排放管控，鞏固拓展生態環境質量向好勢頭。七是著力推進公共服務擴面提質，進一步兜牢基本民生底線，八是著力築牢國家經濟金融安全屏障，防範化解重點領域風險。