台商答中評：新質生產力促台企發展

台企聯常務副會長、旺旺集團北京首席代表林天良正在接受記者們的採訪（中評社 林啟瑞攝） 中評社北京9月20日電（實習記者 林啟瑞）18日，由全國台企聯主辦的第四期“台企聯大講堂”活動在北京開展。活動結束後，現場嘉賓接受採訪並回答了中評社記者的提問。



在回答新質生產力有關問題時，台企聯常務副會長、廈門佳好集團董事長吳家瑩表示，發展新質生產力離不開完善的產業配套與政府政策扶持。祖國大陸地域遼闊、市場龐大，新質生產力的持續發展不僅需要各項政策保持延續性，相關主體也必須主動契合大陸政策導向、做好系統性規劃，否則難以實現長遠發展，台灣地區的產業雖可能依靠自身實現一定生存，但在祖國大陸的發展語境下，脫離政策協同與規劃布局的產業，很難在龐大市場中持續推進新質生產力建設，唯有緊跟大陸政策方向、完善配套，才能為新質生產力的長遠發展奠定基礎。



台企聯常務副會長、旺旺集團北京首席代表林天良表示，“台企聯大講堂”每一屆都會精心選定不同課題，核心目標在於助力台商更好地增進對國內市場的認知，同時引導台商深度瞭解國家未來發展方向。從實際效果來看，大講堂能有效幫助台商擴充相關知識、拓寬認知視野，為台商融入大陸發展環境提供有力支持，是一項極具意義和價值的活動。



據悉，“台企聯大講堂”將以線上線下相結合的方式定期或不定期在大陸各地舉辦，內容將聚焦台商台企關注的經濟熱點和大陸最新的政策舉措，也涵蓋商務、海關、稅務、人力資源、金融服務等實務業務。