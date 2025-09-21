社評：穩定大國關係 中美且鬥且談且珍惜

穩定中美關係，事關全球福祉，當且行且珍惜 網絡相 中評社香港9月21日電（評論員 冬日）中美元首最新通話就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。元首接觸向來是中美關係的“穩定器”和“方向盤”。當前形勢下，保持兩國元首的經常性溝通和接觸，對保持中美雙方當前基本相向而行的勢頭，穩定住下階段的中美關係具有更加重大的意義。



元首接觸包括通信、通話、會面和互訪，互訪是最高形式。此次中美元首通話後，特朗普又“搶先”對外宣布：雙方同意，兩國領導人將在今年10月底韓國舉行的亞太經合組織峰會期間會面；特朗普將於明年初訪華，習近平在適當時候訪美。而中國官方的新聞稿並沒有提及這些安排。



按照中國官方的慣例，領導人會面和互訪的安排衹有待議程落實、氣氛合適時才會對外宣布。此時中方沒有作此宣布，既是外交慣例，也表明中方關注中美關係中存在的變數，尤其是面對特朗普這樣一位無常善變的美國總統。特朗普作此單方面宣布，顯示他急於通過炫耀“成果”，顯示他有搞好美中關係這個“世界上最重要的雙邊關係”（特朗普語）的能力，能夠為他的選民爭取到好的生意，包括在TikTok問題上。



無論如何，雙方當前都有穩定中美關係的動因和意願。習近平強調，中美關係十分重要；中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。特朗普表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國合作可以做成很多有利於世界和平穩定的大事；美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係。