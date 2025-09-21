潘賢掌：把握歷史機遇　兩岸共繪科創藍圖

中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌在北京出席第28屆京台科技論壇並致辭。（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月21日電（助理記者 許思悅）9月19日，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌在北京出席第28屆京台科技論壇並致辭。



潘賢掌指出，黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，祖國大陸深入實施創新驅動發展戰略，創新活力持續激發，新舊動能轉換加快，在全球產業鏈創新鏈中的地位不斷增強，開創了以科技創新為引領、以制度創新為保障、以產業升級為落腳點的創新發展路徑。我們有能力、有信心、有底氣應對各種風險挑戰，並為台胞台企在大陸發展提供更理想、更有為的發展空間，為兩岸經濟合作和融合發展開辟更廣闊、更多元的新天地。



潘賢掌表示，我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，持續擴大兩岸各領域交流合作，為廣大台商台企融入新發展格局、參與高質量發展開拓更廣闊空間。希望廣大台商台胞把握中國式現代化歷史機遇，共同探索兩岸科技產業創新深度融合實現路徑、構建具有全產業鏈競爭力的優勢產業，不斷夯實中華民族科技自立自強根基，攜手在新一輪科技革命和產業革命中搶占競爭制高點、把握發展主動權。



潘賢掌強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，擁有著共禦外侮、守護共同家園的民族精神，理應共擔民族大義，堅持正確的歷史觀、民族觀、國家觀，共同守護、建設中國人自己的家園。希望廣大台灣同胞增強做堂堂正正中國人的自信，把握國家統一、民族復興的歷史大勢，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，共同維護兩岸關係和平穩定，共謀祖國統一大業，共創民族復興偉業。