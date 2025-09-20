王毅同摩洛哥外交大臣布里達會談

中評社北京9月20日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅19日在北京同摩洛哥外交大臣布里達舉行會談。



新華社報導，王毅表示，摩洛哥是最早同新中國建交的阿拉伯、非洲國家之一。在兩國領導人戰略引領下，中摩關係保持高水平發展，各領域合作成果顯著，戰略伙伴關係“含金量”不斷提升。明年將迎來中摩建立戰略伙伴關係10周年，中方願同摩方秉持建交初心，保持高層交往，規劃好各領域合作，共同開闢中摩、中阿關係更美好前景。



王毅說，今年是聯合國成立80周年。面對當今日益突出的治理赤字，習近平主席呼應聯合國訴求和全球南方國家願望提出全球治理倡議，為改革和完善全球治理貢獻了中國方案，受到國際社會普遍歡迎和支持。中方願同包括摩方在內的國際社會一道，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。



布里達請王毅外長轉達穆罕默德六世國王對習近平主席的親切問候，表示摩中擁有悠久而堅固的傳統友誼。在兩國領導人親自引領下，雙方始終相互尊重、相互支持，雙邊關係不斷取得重要進展。發展對華關係是摩洛哥堅定不移的戰略選擇。摩方堅定恪守一個中國原則，全面支持中方維護國家的主權和安全。摩方願同中方深化“一帶一路”合作，擴大旅遊、教育及人文等各領域交流，持續推進兩國戰略伙伴關係。摩方歡迎並支持習近平主席提出的全球治理倡議，在聯合國成立80周年的重要時機，倡議為改革和完善國際治理提供了指引，發出堅定維護多邊主義的強烈信號，有利於推動構建更加公正合理的國際治理體系，包括摩在內的全球南方國家將從中獲益。



雙方還就中東局勢等問題深入交換了意見。



會談後，雙方簽署了兩國外交部建立戰略對話機制的諒解備忘錄。