北約稱攔截進入愛沙尼亞領空俄軍機

中評社北京9月20日電／歐盟多名高級官員19日稱，俄羅斯軍機當天進入愛沙尼亞領空的行為“極其危險”“不可接受”，北約表示已派出戰機攔截。



新華社報導，歐洲理事會主席科斯塔在社媒發文稱俄方此舉是“不可接受的挑釁”，強調“此事再次凸顯歐洲亟需強化東部防線、深化防務合作並加大對俄施壓”。他說，歐盟將於10月初在丹麥首都哥本哈根舉行的領導人會議就俄方行為商討“集體應對措施”。



歐盟外交與安全政策高級代表、愛沙尼亞前總理卡拉斯在社交媒體發文稱，俄羅斯軍機進入北約成員國愛沙尼亞領空的行為是“極其危險的挑釁”，會進一步加劇地區緊張局勢。



北約發言人哈特在社媒發文說，北約方面已緊急出動戰機攔截進入愛沙尼亞領空的俄羅斯戰機。



哈特稍後證實，愛沙尼亞已請求北約啟動《北大西洋公約》第四條進行磋商，北約最高決策機構北大西洋理事會將在下周早些時候開會具體討論這一事件。



愛沙尼亞外交部當天早些時候說，這一“侵犯”事件發生在芬蘭灣上空，“三架俄羅斯米格-31型戰鬥機未經許可進入愛沙尼亞領空，停留長達12分鐘”。愛外交部已召見俄羅斯駐愛沙尼亞臨時代辦表示抗議並遞交照會。



這一事件發生在北約東翼局勢持續緊張之際。本月9日晚，大量無人機進入波蘭領空，波軍方緊急處置並擊落部分無人機。波蘭政府稱無人機來自俄羅斯，俄方表示波方指控並無依據。北約秘書長呂特12日宣佈，北約將啟動代號為“東部哨兵”的軍事行動，以加強該聯盟東翼的威懾與防禦態勢。