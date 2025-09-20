武漢大學通報圖書館性騷擾事件調查複核情況

中評社北京9月20日電／武漢大學20日通報圖書館事件調查複核情況。



通報稱，近期，肖某瑫與楊某媛的矛盾糾紛引發社會關注。武漢大學組建調查複核專家組，實事求是、依法依規對肖某瑫紀律處分、楊某媛學位論文等進行全面調查複核，在此基礎上認真開展處置工作。現將有關情況通報如下。



一、關於肖某瑫紀律處分事項的調查複核情況



關於肖某瑫紀律處分事項，學校組織專家組（其中校外專家3人，校內專家2人，組長由校外專家擔任）運用資料審閱、訪談詢問、實地勘驗等方式方法開展了調查複核。審閱相關紙質材料、電子文檔、音頻、視頻、圖片等91套（份）；訪談當事人、委託代理人等相關人員21人；實地勘驗關鍵場所，對照關鍵證據材料進行了細節驗證。



2025年9月17日，湖北省武漢市中級人民法院就楊某媛訴肖某瑫性騷擾損害糾紛一案作出二審判決，決定維持一審判決（7月25日，湖北省武漢經濟技術開發區人民法院一審判決駁回楊某媛的全部訴訟請求）。學校本著充分尊重司法判決的原則，結合調查複核情況，決定撤銷肖某瑫記過處分。



二、關於楊某媛學位論文事項的調查複核情況



楊某媛碩士學位論文題目為《中印生育行為影響家庭暴力的經濟學分析》。2024年4月，由學校送相關機構進行學術不端行為檢測，論文總文字複製比為1.9%，符合所在學院“全文及各段落文字重合率小于10%，文獻綜述（或理論綜述）部分文字重合率小于30%”的要求。4月，送3位校外專家進行“雙盲”評審（隱去作者、導師與評審專家身份信息，雙向匿名），3位專家均同意其答辯。5月，碩士學位論文答辯委員會5位專家投票建議授予楊某媛碩士學位；經濟與管理學院學位評定分委員會表決同意授予楊某媛碩士學位。6月，學校學位評定委員會審議表決，同意授予楊某媛碩士學位。

