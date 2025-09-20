美國政府升級對哈佛大學限制舉措

中評社北京9月20日電／美國教育部19日說，教育部已把哈佛大學置於“加強現金監管”狀態。這一舉動迫使哈佛大學給學生發放援助金時先使用自己的經費，此後才可動用聯邦資金。路透社評述，這項新限制意味著特朗普政府與哈佛大學的纏鬥升級。



新華社報導，美國教育部長琳達·麥克馬洪在聲明中說：“哈佛大學現階段依然可以參與聯邦政府援助學生的計劃，但為了保護納稅人，這些舉措有必要。”



此外，教育部還要求哈佛大學出具一份總額3600萬美元、不可撤回的信用證明，表明校方“能夠應對潛在的債務並履行對學生和教育部所作資金承諾”。



麥克馬洪還警告，如果哈佛大學不交出能證明校方在招生時不再考慮種族因素的記錄，教育部或將“進一步採取執法行動”。



路透社報導，哈佛大學擁有530億美元捐款，沒有跡象表明學校運轉面臨資金問題。



哈佛大學19日沒有就上述限制舉措作出回應，但宣布學校先前遭衛生與公共服務部凍結的4600萬美元科研經費可以恢復使用。



依照法新社說法，教育部的限制舉措是特朗普政府與高校持續纏鬥的最新動作。



美國馬薩諸塞州聯邦地區法院法官艾莉森·伯勒斯9月3日就哈佛大學聯邦資金案作出裁決，判定特朗普政府以打擊反猶主義為名凍結哈佛數十億美元科研經費違反美國憲法，要求政府解凍相關資金。

