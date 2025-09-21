羅祥喜：加強智庫對話　促進兩岸和平發展

中評智庫基金會秘書長羅祥喜（中評社 海涵攝） 中評社黃石9月21日電（記者 海涵）中評智庫基金會秘書長羅祥喜9月20日在湖北黃石舉行的第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話會上表示，剛剛結束的中美元首通話及成果，給我們深刻的啟示，那就是儘管中美競爭、博弈加劇，但對話、交流才是解決問題的有效路徑；對於複雜嚴峻的兩岸關係，智庫對話更顯重要。



羅祥喜表示，兩岸智庫作為政策研究、把脈時代思潮的重要載體，在促進兩岸關係和平發展中扮演不可或缺的作用，因此，推動兩岸智庫對話至關重要。



深化兩岸智庫對話的現實意義



羅祥喜說，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵階段。兩岸關係雖面臨複雜挑戰，但和平發展、融合發展的歷史大勢不可逆轉。在此背景下，兩岸智庫作為匯聚知識精英、從事政策研究、提供決策參考、引導社會輿論的重要平台，其對話與合作的深度、廣度，及其對形勢的精準研判與民意的深入把握，對兩岸關係的發展具有重要影響。



羅祥喜說，兩岸關係複雜嚴峻，需要關注和探討的問題很多。第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話會的主題，完全反映了現階段兩岸智庫對話應有的方向和重點，那就是“同向把握歷史大勢，同心續寫復興華章”。具體而言，當下兩岸智庫對話的重點：

