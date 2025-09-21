中評現場：國家統一與民族復興　智庫對話

第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話20日在湖北黃石舉行（中評社 海涵攝） 中評社黃石9月21日電（記者 海涵）以“同向把握歷史大勢 同心續寫復興華章”為主題的第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話20日在湖北黃石舉行，百餘位兩岸專家學者與會。



第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話由華中師範大學、湖北省海峽兩岸交流促進會主辦，華中師範大學台港澳與東亞研究中心承辦，全國台灣研究會特別支持，湖北師範大學、華中師範大學政治與國家關係學院協辦。



華中師範大學黨委副書記查道林在開幕式上致辭。他指出，習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上強調“中華民族偉大復興勢不可擋！人類和平與發展的崇高事業必將勝利！”“國家統一與民族復興”研討會已成功舉辦七屆，成為兩岸學術交流與對話的重要平台，為推動兩岸和平發展做出貢獻。本屆對話會以“同向把握歷史大勢 同心續寫復興華章”為主題，圍繞反“台獨”反干涉與維護台海和平、促進同胞心靈契合與鑄牢中華民族共同體意識等議題展開研討。希望通過此次研討會進一步凝聚兩岸學者的智慧，共謀破解兩岸當前困境之策，協商兩岸共創民族綿長福祉之路，為推動國家統一提供有力的智力支撐。



湖北師範大學黨委書記李宏致辭指出，今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年，台灣光復是抗戰勝利的重要成果。兩岸同胞共禦外侮、守望相助，共同書寫了海峽兩岸不可分割、兩岸同胞血脈相連的歷史。無數事實證明，實現祖國完全統一，實現中華民族偉大復興，是海內外全體中華兒女的共同心願，凝結著兩岸同胞的奮鬥和汗水，需要兩岸同胞同心共創、接續奮鬥，也終將在兩岸同胞的接力奮鬥中實現。

