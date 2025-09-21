兩岸學者談智庫交流　籲重視青年學者

第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話20日在湖北黃石舉行（中評社 海涵攝） 中評社黃石9月21日電（記者 海涵）第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話20日在湖北黃石舉行。會上，兩岸學者談及智庫交流時普遍表示，兩岸智庫交流對兩岸關係和平發展至關重要。他們也看到青年學者在兩岸智庫交流中的獨特作用，呼籲在未來智庫交流中吸納更多兩岸新生代學者。



中評智庫基金會秘書長羅祥喜指出，兩岸智庫作為政策研究、把脈社會思潮的重要載體，在促進兩岸關係和平發展中扮演著不可或缺的角色，因此，推動兩岸智庫對話至關重要。推動兩岸智庫深化對話，是一項艱巨而意義深遠的系統工程。它需要兩岸智庫秉持民族大義，堅守專業精神，以更大的智慧和勇氣，超越歧見，尋求共識。



為深化兩岸智庫對話，羅祥喜認為，可著力構建多層次、機制化的對話平台；兩岸有條件的智庫應建立定期對話機制；拓展深化對話議題，提升研究務實性；大力培育兩岸青年智庫學者；創新對話形式，善用數位技術；創新對話形式，善用數位技術。



台灣“一帶一路”經貿促進協會理事長汪誕平對兩岸智庫交流的重要性表示認同。他談到，兩岸智庫交流如果只限於小部分人群，其效果是有限的。如何讓更多學者加入兩岸智庫交流是未來應著重思考的課題。



他觀察到，本次智庫對話與會學者中，大陸學者有不少“80後”“90後”甚至是“00後”，而台灣學者幾乎都是“50後”“60後”“70後”。“兩岸學者存在代差。”汪誕平說，未來應努力促進台灣年輕學者參與到兩岸智庫交流中。

