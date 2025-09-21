王衛星：抗戰精神是祖國統一精神旗幟

全國台灣研究會副會長、海峽兩岸關係研究中心學術顧問王衛星（中評社 海涵攝） 中評社黃石9月21日電（記者 海涵）全國台灣研究會副會長、海峽兩岸關係研究中心學術顧問王衛星20日出席第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話並致開幕辭。他指出，抗戰精神，是兩岸同胞攜手推進祖國統一的精神旗幟。當前，台海局勢複雜嚴峻，“台獨”分裂勢力與外部干涉勢力相互勾連，試圖割裂中華民族的歷史與血脈。而抗戰精神所蘊含的民族共同體意識，恰是打破分裂壁壘的關鍵。



本屆“國家統一與民族復興”智庫對話的舉辦地在湖北黃石，這裡見證了中華民族英勇抗擊日本侵略者的崢嶸歲月。王衛星介紹，抗日戰爭初期，黃石扼守長江航路，是武漢三鎮的門戶，武漢會戰期間曾遭到日軍的瘋狂轟炸，也曾爆發過富池口、西塞山、半壁山等慘烈的要塞阻擊戰，為打破日軍“速戰速決”的圖謀作出過重要貢獻。黃石淪陷後，由中共中央軍委直接指揮的新四軍第五師轉戰武漢外圍，先後在黃石地區發起毛鋪戰役、談傅劉戰役等，鞏固了鄂南敵後抗日根據地，直至發起對日軍的反攻，取得最後的勝利。



而著名的“芷江受降”則發生在黃石西南700多公里的湖南芷江。王衛星說，1945年8月21日的“芷江受降”，宣告了侵華日軍的徹底失敗，標誌著中國戰區受降行動正式啟動。



為慶祝中國人民抗日戰爭暨世界法西斯戰爭勝利80周年，9月3日，中國在北京舉行盛大的閱兵活動。王衛星援引系列數據呈現此次閱兵受到的空前關注：截至9月4日6時，總台全媒體渠道直播和後續重播點播總數達296.21億人次，電視端直播收視份額達92.61%；總台直播信號和新聞視頻被129個國家和地區的2016家海外主流媒體採用播出，多語種報導全球閱讀量達16億，與7703家海外主流媒體合作傳播近4萬次；截至9月6日12時，僅視頻平台上九三閱兵直播在島內的播放量已近700萬次。台灣網紅“館長”全程直播九三閱兵，吸引了近10萬島內觀眾同時在線觀看，直播回放觀看量高達125萬次。

