京台女性科技工作者共話“她力量”

京台女性發展交流分享會現場合影（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京9月22日電（實習記者 邱姿爽）9月19日至21日，第28屆京台科技論壇在京舉辦。作為本次論壇的重要組成部分，9月20日上午，女性發展交流分享會在兩岸科技創新中心圓滿舉辦，活動由北京市婦聯指導，北京港澳台僑婦女聯誼會、台灣婦女菁英聯盟會聯合主辦，北京經濟技術開發區婦女工作委員會、台灣高雄工商業聯合會共同協辦。



北京市婦聯黨組書記、主席張雅君，北京市台辦副主任、一級巡視員劉先傳，北京市婦聯副主席雷曉寧，以及專程來京參會的台灣婦女菁英聯盟會總會長黃喜惠、副總會長何枝容，台灣中華婦女聯合總會主任委員雷倩，台灣高雄工商業聯合會理事長毛燕如出席活動。京台兩地80餘位女性企業家、科技工作者、女性團體、教育文化界代表齊聚一堂，以 “融合她智 向新而行” 為主題，深入探討前沿議題，共謀兩岸女性發展新機遇。



張雅君致辭表示，京台科技論壇女性活動歷經十四載，已成為連結心靈、匯聚智慧的重要橋梁。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，這段歷史是中華兒女共同的民族記憶。她提出，以血脈親情為根，促進民心相親，共築兩岸融合發展美好前景；以交流合作為橋，引領更多姐妹在科技前沿乘風破浪，在創新實踐中追逐夢想。她祝願兩岸姐妹攜手同行，激揚巾幗之志、凝聚巾幗之力、彰顯巾幗之美，共見花開，共築月圓。



台灣婦女菁英聯盟會總會長黃喜惠作為榮譽團長，率台灣婦女菁英聯盟會代表團專程來京參會。



台灣婦女菁英聯盟會副總會長何枝容代表台灣婦女菁英聯盟會致辭，她深情回顧了兩地婦女組織以女性柔性影響力推動兩岸交流交往的歷程，闡述女性獨特的領導力特質與多元視角，呼籲京台姐妹攜手合作，用更具包容力、更有人情味的“她智”共贏未來。



台灣中華婦女聯合總會主任委員雷倩致辭表示，科技創新是促進平等發展的重要機遇。她呼籲兩岸婦女在家庭教育、文化傳承和養老服務等領域加強合作，深化交流交融，共同建設公平普惠、永續發展的社會。



台灣高雄工商業聯合會理事長毛燕如致辭表示，越來越多女性以創意和力量在科技產業發光發熱，希望京台姐妹充分利用分享會平台彼此賦能，共同推動科技產業見證更多元、更勇敢的女性身影，打造屬於女性的創新時代。

