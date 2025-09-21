京台科技論壇在京舉辦　李政宏致辭

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏出席第28屆京台科技論壇開幕式並致辭（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月20日電（實習記者 許思悅）9月19日，第28屆京台科技論壇在北京隆重舉辦，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏出席開幕式並致辭。他指出，生成式AI的快速發展為生物醫藥、智慧交通、智慧醫療、無人駕駛、及金融等領域帶來巨大機遇，但也讓傳統製造業面臨轉型壓力。面對時代契機，如何探索新質生產力、推動企業轉型升級成為關鍵。



李政宏表示，在關稅衝擊全球經濟的時代背景下，京台科技論壇為兩岸企業提供了交流學習機會，探索科技如何造福人類的新賽道。他介紹道，截至目前，在京台資企業已超過3，000家，兩地貿易額持續創新高，為兩岸企業家探索合作、實現共贏提供了優越條件，也為兩岸經濟融合發展注入新動力。他強調，祖國大陸在中國式現代化建設中釋放新興產業機遇，包括AI、生物醫藥、大健康、低空經濟等方向，台商應攜手共享科技紅利，融入新一輪改革開放，積極投身現代化建設，探索新質生產力，為企業轉型升級開辟新空間。



李政宏指出，北京擁有雄厚科技基礎和創新資源，市委、市政府高度重視台資企業發展，出台優惠政策保障台商無後顧之憂。全國台企聯將以論壇為契機，加強與北京各界交流，通過京台科技論壇讓更多台商、台青瞭解北京、共享發展機遇，為促進兩岸經濟融合發展、兩岸關係和平發展做出更大貢獻。