香山論壇議世界安全　共築國際新秩序

第十二屆北京香山論壇第三次全體會議聚焦國際秩序與世界安全穩定（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月21日電（記者 陳思遠）第十二屆北京香山論壇於9月17日至19日在北京國際會議中心舉行。9月19日上午，以“國際秩序與世界安全穩定”為主題的第三次全體會議舉行。聯合國及納米比亞、伊朗、白俄羅斯、法國、斐濟等多國代表參會，圍繞全球安全局勢、國際秩序構建、地區安全合作等核心議題探討，為維護世界和平穩定貢獻智慧。



聯合國維和事務副秘書長讓－皮埃爾·拉克魯瓦在發言中指出，當前全球安全局勢複雜嚴峻，跨國威脅、高科技戰爭等挑戰日益凸顯。他強調，聯合國是人類追求和平的重要成果，各國必須堅守《聯合國憲章》原則。中國提出的全球治理倡議與全球安全倡議，高度契合多邊主義精神，為解決國際衝突、推動全球合作提供了關鍵指引。



拉克魯瓦特別對中國在聯合國維和事業中的貢獻表示感謝。他表示，中國作為聯合國安理會常任理事國，同時也是維和行動第二大會費攤款國，持續加大對維和工作的支持力度。中國維和人員活躍在非洲、中東等地區的維和一線，以專業履職為當地和平穩定築牢根基。此外，他提及與中國國防部長就維和行動優化及科技賦能維和等議題的交流，高度讚賞中國為推動多邊安全對話所做的努力。



針對未來維和工作，拉克魯瓦呼籲，面對愈發複雜的不確定性，維和行動需以政治解決方案為核心，強化成員國間的團結與支持，推動女性平等參與維和進程，優化戰爭遺留物處置等專項培訓，同時加強國際的經驗共享與維和模式創新。他號召各國秉持《聯合國憲章》精神，以堅定的願景、務實的行動與緊密的團結維護國際秩序，踐行多邊主義，攜手共建更公平、更安全的世界。



納米比亞國防部與老兵事務部長弗朗斯·卡波菲認為有效的國際秩序對於全球穩定與安全至關重要。卡波菲提出三點核心觀點：一是國際秩序以規則、法律和制度為基礎，能保障國家間有效互動，預防戰爭，為人類創造安全發展環境；二是國際秩序與全球安全相互促進，衝突預防既需各國通過外交、斡旋等傳統方式努力，也需民間組織等非國家實體參與；三是二者的緊密聯繫植根於共同安全理念，國際法的核心是預防戰爭、保障人類安全，衹有實現共同安全，各國安全才能真正得到保障。

