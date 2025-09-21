香山論壇：力挺多邊合作　共護亞太和平繁榮

第十二屆北京香山論壇第二次全體會議聚焦戰略互信與亞太地區安全合作（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月21日電（記者 陳思遠）9月18日上午，第十二屆北京香山論壇正式開幕。新加坡、老撾、馬來西亞、緬甸等國防部部長，尼加拉瓜軍隊將領及上海合作組織代表在以“戰略互信與亞太地區安全合作”為主題的第二次全體會議上發言。各方普遍認為，當前全球面臨經濟碎片化、不確定性加劇、安全形勢惡化等多重風險，同時亞太地區因戰略地位重要，既承載世界經濟增長引擎作用，也面臨地緣競爭與跨境安全挑戰。在此背景下，各國及國際組織呼籲堅守多邊主義與國際法，通過平等對話、包容合作化解分歧，警惕霸權主義與單邊行動，共同維護地區及全球和平穩定。



新加坡公共統籌部兼國防部長陳振聲指出，當前全球和平與繁榮面臨三大主要風險：一是全球經濟碎片化，貿易保護主義抬頭衝擊全球化成果，導致各國發展機會失衡、經濟潛力下降，陷入囚徒困境；二是不確定性加劇，關稅波動等問題阻礙投資貿易，還引發國內激進政策，形成“經濟－ 政治”惡性循環；三是安全形勢惡化，國際規則受侵蝕降低局勢可預測性，各國將更多資源投向安全領域，擠壓民生發展預算，助推民族主義與民粹主義。他警示，這與20世紀30年代引發二戰的惡性循環有相似性，各國需警惕弱肉強食的叢林法則。



針對亞太安全合作，陳振聲強調，各國應堅守以國際法為基礎的國際秩序，在大國競爭中需兼顧合作，尤其在氣候、公共衛生等全球性議題上凝聚共識，未來也需進一步拓展合作領域，應對人工智能等新技術對軍事安全的挑戰。他提及，中國國家主席習近平 “平等相待、守望相助”的主張，以及中美防長就“不遏制、不挑釁”達成的共識，為地區穩定注入積極信號。對於中小國家，他認為“選邊站”將加劇代理人戰爭風險，應堅持開放包容的合作立場，新加坡始終秉持“不做他國代理人”原則，與各國保持友好合作。



最後，陳振聲以“一時強弱在於力，千秋勝負在於理”等理念呼籲，各國需以天下為公，擔當責任，將危機轉化為合作機遇，共同維護亞太和平穩定，為下一代打造安全發展環境。

