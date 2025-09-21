聚焦和平構建　香山論壇倡對話協商

第十二屆北京香山論壇第四次全體會議聚焦對話協商與地區和平構建（中評社 陳思遠攝） 中評社北京9月21日電（記者 陳思遠）第十二屆北京香山論壇於9月17日至19日在北京國際會議中心舉行。9月19日下午，第四次全體會議以“對話協商與地區和平構建”為主題，柬埔寨、尼日利亞、盧旺達、索馬里、斯里蘭卡等國代表及紅十字國際委員會代表圍繞全球及區域安全挑戰、和平構建路徑等議題發表觀點，傳遞出堅持對話協商、推動合作共贏的共識。



柬埔寨副首相兼國防大臣狄西哈表示，柬埔寨堅定支持中國提出的人類命運共同體理念及“一帶一路”、全球發展等多項倡議，認可中國為維護和平穩定作出的貢獻。他指出，亞太地區作為世界經濟增長引擎，正面臨大國競爭、領土爭端及傳統與非傳統安全威脅等挑戰，而東盟地區論壇等機制為各國合作搭建了重要平台。



狄西哈強調，對話協商應成為解決分歧的首要途徑，需堅守相互尊重、平等相待、不干涉內政等原則，不僅在危機時刻運用，更要在和平時期持續推進，尤其在太空、人工智能等新興領域，需通過對話確立規則，避免戰略誤判與軍備競賽。他直言，零和思維與陣營對抗只會加劇緊張，唯有包容互信、合作共贏才能實現持久和平，呼籲國際社會支持落實邊境停火協議，反對單邊行動，願通過現有機制推動爭議和平解決。



尼日利亞國防部長穆罕默德・巴達魯・阿布巴卡爾指出，當前全球安全形勢動蕩複雜，大國競爭、代理戰爭頻發，中東衝突加劇地區緊張，非國家行為體與跨國犯罪集團趁機作亂，氣候變化等非傳統威脅持續蔓延，聯合國憲章倡導的準則正遭受挑戰。但歷史早已證明，對話協商、相互尊重與包容才是可持續和平的前提，軍事勝利無法保障持久穩定。



阿布巴卡爾提出構建持久和平的框架：推動非洲待命部隊等區域機構高效運轉，擺脫對外依賴；確保和平進程包容所有利益相關方，兼顧各方訴求；將糧食安全等現實問題納入對話議題，增強解決方案的針對性；重塑國際夥伴關係，保障受援國的主導權；規範技術使用，在發揮其效益的同時兼顧人權保護。尼日利亞承諾將堅守聯合國憲章原則，持續與各國深化合作，強化區域機構效能、拓展對話渠道，以對話為基礎構建新的國際安全框架。

