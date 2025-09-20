王毅：國際社會應在巴以衝突堅持“三個必須”

中評社北京9月20日電／據外交部網站：2025年9月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同摩洛哥外交大臣布里達會談時闡述中方對當前巴以衝突的看法。



王毅表示，衝突已延宕兩年，造成前所未有人道災難，擊穿人類良知底線，中方深感擔憂，深表遺憾。以色列執意推進接管加沙城計劃，空襲在卡塔爾籌劃和談的哈馬斯人士目標，同時加快蠶食約旦河西岸領土。這些行為嚴重違反國際法準則，不僅無益於構建自身的安全，也將“兩國方案”置於危險境地，直接衝擊中東地區的穩定。



武力打不出和平，暴力換不來安全。歷史經驗已經一再證明，安全應當是共同的，任何國家都不可能將自身安全建立在他國的不安全之上。以色列有權利建國，巴勒斯坦同樣有權利建國，對此不能搞雙重標準。以色列建國迄今已近80年，而巴勒斯坦人民仍無處安身，這種狀況不可持續。以色列人民的生命和阿拉伯人民的生命同樣寶貴，沒有高低貴賤之分，都值得尊重，都需要呵護。以暴制暴只能製造和積聚新的仇恨。



王毅強調，面對當前的緊急局勢，國際社會應當團結起來，一是必須以最大的緊迫感推動加沙全面停火，緩解目前的人道主義災難，對以色列有特殊影響的國家應切實負起責任，聯合國安理會和人道機構也應履行職責。二是必須讓“巴人治巴”的原則真正落地，加沙和約旦河西岸都是巴勒斯坦不可分割的領土，任何戰後治理和重建安排都應當尊重巴勒斯坦人民的意願，維護巴勒斯坦民族的正當權利。三是必須堅持“兩國方案”不動搖，匯聚更多國際共識，形成更加統一立場，在承認巴勒斯坦國的基礎上，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，尋求推進“兩國方案”的切實可行路徑，拒絕任何侵蝕“兩國方案”基礎的單邊行動。



王毅說，中國一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，將繼續致力於加沙停火止戰，推動巴勒斯坦問題在聯合國有關決議和“兩國方案”基礎上早日得到全面、公正、持久的解決。