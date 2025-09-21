閩江論壇閉幕　從“坐而論”到“起而行”

閩江學院鄉村振興研究院的常務副院長、教授鄧啟明（主辦方供圖） 中評社福州9月21日電（記者 束沐）第四屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇經過一天的大會發言和分組討論，於20日下午圓滿閉幕。閉幕會上，閩江學院鄉村振興研究院常務副院長、教授鄧啟明，代表主辦單位做總結發言。他表示，本屆論壇聚焦文化主題、加強整合效應、明確實踐導向，意義重大。



鄧啟明表示，閩江學院一直努力踐行習近平總書記在福州工作期間兼任校長時提出的“不求最大，但求最優，但求適應社會需要”的辦學理念以及2021年3月再次回到閩江學院所發表重要講話，服務鄉村振興、服務兩岸融合發展成為辦學興校的重要使命，也是適應社會需求的重要內容之一。



鄧啟明表示，本屆論壇主題聚焦文化，研討更有內涵。論壇著重對深化兩岸文化交流、推進兩岸融合發展進行集中深入的研討，很多文章都來自基層實踐。兩岸融合發展示範區建設已經兩年，兩岸融合發展和鄉村振興戰略也提出了一段時間，產生很多實踐成果，本屆論壇論壇構建了理論與實踐案例相結合的研討體系，使得參考價值和指導意義得到提升。



鄧啟明表示，本屆論壇整合效應得到加強，參與主體更加專業多元。本屆論壇的參與者，涵蓋了博導和教授，基層書記、主任、合作社理事和“新農人”，還有一大批研究生。特別是在子論壇的討論中感受到了活力，彰顯了青年在鄉村振興和融合發展中的作用，為論壇注入了新鮮活力。



鄧啟明說，本屆論壇實踐導向更加明確。論壇不只是坐而論，而是起而行，更加適應社會需要。希望這次會議能夠對一線基層工作者們有所啟發、落實推動並進一步探討，也希望成果的傳播和轉化能夠形成一個研討、調研、實踐的閉環。



“總體而言，我們認為兩岸同根同源，文化振興是鄉村振興的靈魂，也是深化兩岸融合發展的紐帶。”鄧啟明表示，本屆論壇的舉辦，不僅深化了對兩岸鄉村文化振興融合發展的認識，搭建了資源對接、思想交流、人才匯聚和共建共創的長效機制，以文會友、以文促融，正當其時、意義重大。

