劉兆玄出席京台科技論壇　強調深化兩岸合作

兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄出席第28屆京台科技論壇並致辭（中評社 許思悅攝） 中評社北京9月21日電（實習記者 許思悅）9月19日，第28屆京台科技論壇在北京開幕。兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄出席論壇並致辭。他表示，京台科技論壇自創辦以來已成功舉辦27屆，規模持續擴大、議題不斷創新，為兩岸科技產業交流合作提供了重要平台，也獲得兩岸產業界廣泛認可。自2019年台灣方面首次參與論壇以來，雙方在推動科技產業合作、拓展多元交流方面取得積極成果，為峰會工作注入新動能。



劉兆玄指出，近年來國際經濟形勢和地緣政治變化頻繁，國際貿易、投資活動受到嚴重干擾，全球產業鏈調整加速，台商在大陸經營面臨前所未有的挑戰。台灣的產業高度依賴國際貿易，目前陷入全球供應鏈重整的困境，也急需思考未來的生存之道。他認為，兩岸產業高度互補、合作經驗豐富，為應對複雜外部環境提供堅實基礎，所以在當前更需要彼此緊密合作。他強調，大陸在人工智能、5G、新能源汽車等新興產業領域迅速發展，而台灣在高端製造、智能裝備、數字網絡及綠色低碳產業等領域也具備優勢。雙方如果能夠系統性、創新性對接產業鏈，不僅可以助台灣企業優化布局、獲得更大的發展空間，也可以共建新型兩岸產業鏈，提升國際競爭力，實現互利共贏。



劉兆玄表示，兩岸企業家峰會將重點推動新能源智能網聯汽車、高端智能裝備製造、數字經濟、人工智能、綠色低碳及生物醫藥等產業合作，結合兩岸產業優勢和發展經驗，通過創新合作加速新興產業發展及供應鏈深度融合。他還關注即將出台的“十五五計劃”，期待借政策利好推動兩岸產業高端化、智能化、綠色化發展，為企業開拓更大空間。



劉兆玄相信，本屆論壇為兩岸企業家提供了分享經驗、把握發展機遇、探索新興產業合作路徑的重要平台，並期待繼續擴大京台兩岸合作規模、深化產業交流。