台胞答中評：女性＋AI　賦能兩岸科創合作

饗饗精準控糖生技有限公司執行長李淑真在京台女性發展交流分享會上作《從餐桌到雲端，女性領航智慧控糖，重塑中高齡健康人生》主題演講（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京9月21日電（實習記者 邱姿爽）9月20日京台女性發展交流分享會舉辦期間，來自台灣的饗饗精準控糖生技有限公司執行長李淑真圍繞兩岸女性科技合作、人才發展及企業實踐等議題接受中評社記者採訪。



談及對此次論壇的整體印象，李淑真直言：“感覺很驚艶，每年的進步都是一個surprise。”她特別指出，AI領域的合作是本次交流中兩岸女性科技力量碰撞出的亮眼火花。據其介紹，自己的企業已與北京的企業聯手，“利用女性的細膩和AI運算遠程幫助客戶進行健康管理”，這一“女性優勢＋科技賦能”的健康管理模式，是她在本次會展中感到驚艶的創新實踐。



在兩岸女性科技人才發展經驗互鑒方面，李淑真結合自身經歷分享觀點。她表示：“根據我的個人經驗，我認為大陸在這方面做得非常好”，她尤其肯定大陸在為女性謀求福利、營造女性科技創業氛圍上的顯著成效。李淑真強調，兩岸在女性科技人才培養領域各有特色，加強互動、互相學習，能更好助力兩岸女性在科技領域突破成長。



作為深耕健康管理領域的女性從業者，李淑真還介紹了自身企業通過兩岸團隊合作中獲得的良好機遇。“公司成立至今已有三年歷史，因此我們是一家非常新穎的公司”，她提到，自己的專長在於“高營養密度食材的設計、美食的設計以及人性管理”，而“團隊在北京的AI演算和遠端數據運用方面表現出色”。正是憑借兩岸團隊的優勢互補，企業“將系統結合得非常好”，最終“推動工作取得了顯著成功”，生動體現了兩岸協作在細分領域的強大活力。



採訪尾聲，李淑真表達了對兩岸女性科技合作的期待，希望未來能持續深化交流，碰撞更多創新可能，共同為兩岸科技產業發展與女性人才成長貢獻力量。