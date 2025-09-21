台灣學者談統一前景：機遇挑戰並存

中國國民黨前副秘書長張榮恭（中評社 海涵攝） 中評社黃石9月21日電（記者 海涵）第八屆“國家統一與民族復興”智庫對話20日在湖北黃石開幕。在智庫對話環節，兩位資深台灣學者就當前兩岸關係形勢及統一前景發表看法。



中國國民黨前副秘書長張榮恭表示，台灣執政者一位“獨”過一位，對兩岸關係的挑戰也就日甚一日。大陸因而不會只停留在口頭上反對“台獨”，更會在行動上遏制“台獨”。“以武遏獨”正在成為台海局勢的新常態，國際社會也才會高度關注台海。但此種“關注”卻被民進黨引以為豪，其實這對台灣是禍不是福。



談及兩岸和平統一前景，張榮恭試圖從歷史中尋找啟示。他談到，歷史上的中國，分分合合，合的時間遠遠大於分，而由分到合，莫不通過武力手段。他追問，“兩岸關係如何不重蹈歷史覆轍？中華民族如何不再內戰？海峽兩岸如何不再內耗？”



張榮恭認為，這是當代兩岸中國人面對的極高難度的課題。他認為，兩岸政治分歧持續存在，其排除之道，不外乎兩岸共議、大陸自理、中美交易三條途徑。張榮恭分析，兩岸共議，當前在台灣尚看不到條件；大陸自理，代價過高；中美交易，似為通道。他表示，隨著民族復興進程的推進，相信大陸處理台灣問題的能力會越來越強，且會以爭取和平方式為第一選擇。



“現在是國家統一與民族復興最好的時代，同時也是最難的時代。”淡江大學榮譽教授趙春山將當下情勢描述為“機遇與挑戰並存”。他分析，在機遇方面，世界戰略格局正發生變化，美國沒有能力也沒有意願扮演“世界警察”角色。單極世界已經過去，世界朝多極化方向發展。而中國正在崛起，表現為硬實力和軟實力兩方面。

