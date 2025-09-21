金風科技總監答中評：科技行業女性力量崛起

金風科技股份有限公司市場總監侯玉菡接受中評社記者採訪（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京9月21日電（實習記者 邱姿爽）9月20日，在京台女性發展交流分享活動期間，金風科技股份有限公司市場總監侯玉菡就風電行業女性就業發展、突破職業挑戰及兩岸合作方向等話題，接受中評社記者採訪。她表示，近年來，隨著大陸教育體系的不斷完善，年輕女性在職業規劃、專業技術方向的培養和歷練以及對未來職業目標的認知不斷清晰，大陸女性科技工作者的職場環境有了顯著的進步，女性在各個行業發光發熱。



談及風電行業女性就業的新進步，侯玉菡感觸頗深：“其實進步非常大。我最早參加這個行業的活動時，五十幾個人的會議裡衹有寥寥無幾的女性，而現在的行業活動中，有越來越多的女性獲得了發展，而且已經遍布到每一個領域，包含產品研發、銷售、生產交付服務，甚至很多人還在各種管理崗位，滲透到行業的方方面面。”



對於這一變化背後的原因，她從多維度分析：一是行業本身吸引力強，“這是一個有著長足發展、清晰發展路徑的高價值行業”，成為許多人就業的優先選擇；二是大陸的教育系統持續發力，“專業學科人才培養越來越趨向於為行業和專業領域服務，企業也通過產學研協同提供實踐機會”，助力學生提前對接行業；三是女性自我價值認可提升，“越來越多女性，尤其是年輕女性，她們的職業規劃、專業技術培養目標都非常清晰，在參與行業發展時非常努力”。



當被問及女性在科技行業突破挑戰的案例時，侯玉菡著眼於點滴的工作中，分享了身邊的故事：“我們有一個產品經理，負責新產品工作，不僅要完成研發體系內的工作，還要去現場做機組安裝後的試運行。她對每個環節的細致把控，讓項目進展少走了很多彎路。首先是專業精神奠定基礎，其次女性天生的認真負責的精神幫助她在過程中規避了很多小失誤。另外，女性從業者的堅持和韌性，在艱苦環境中為項目提供了很好的引導和輔助。”她還提到，風電行業大製造環節雖顯“冰冷”，但女性的細致、認真能在專業聚焦的工作中貢獻更多想法。



展望兩岸的相關科技合作，侯玉菡明確方向：“台灣地區的女性企業家、專業技術人員，他們在行業相關產品、新技術開發、新試驗應用方面的經驗很值得交流合作。兩岸可以有更多交流，畢竟大陸的海上風電跟台灣地區的海上風電存在非常多的合作機會，希望大家把資源、技術發展充分協同起來，讓兩岸的可再生能源有更好、更充分共享的發展目標。”