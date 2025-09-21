菁英台胞答中評：贊大陸女性發展與活力

康橋生技股份有限公司總經理何枝容接受中評社記者採訪（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京9月21日電（實習記者 邱姿爽）9月20日，在京參加京台女性發展交流分享會的康橋生技股份有限公司總經理何枝容，此次以團長身份再度參會。期間，她就論壇新感受、兩岸女性發展等話題接受中評社記者採訪。



談及本次論壇的新體會，何枝容直言“AI進步好多，整個飯店服務系統也非常升級”。她特別提到論壇中的科技細節：“科技論壇時感觸很深，機器人都已經可以動起來，昨天觀看的光影效果也很驚艶，能感受到背後有強大力量在支撐這類科技探索。”作為曾多次以團長身份參會的“老熟人”，她坦言此次參會的科技體驗較以往有明顯提升。



在自身所處的生物技術行業，何枝容分享了女性發展的現狀。她從事免疫細胞相關領域工作，提到“這個時代對女性做事很友好”：一方面，女性作為家庭“支柱”，對醫療健康的關注度更高，這就促使涉免疫細胞等新興科技得以在女性群體中收穫較高的接受度；另一方面，女性危機意識強、更注重自身健康管理，也與行業的發展需求高度契合。同時她也提到台灣地區的特點：“台灣地區是很多元化的，但科技業女性從業者較少，女性更多從事藝術、心靈相關領域，科技領域對女性的支持力度有待加強，希望大陸能有更好的支持環境。”



談及大陸女性發展，何枝容不吝稱讚：“內地女性非常值得學習，她們自主、充滿力量且好學心強，這種積極向上的狀態給我留下很深印象。”