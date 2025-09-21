快評：國民黨主席候選人的“兩岸答卷”

中評社快評／媒體主辦的首場“國民黨主席大辯論”昨天舉行，候選人羅智強、鄭麗文、張亞中同台交鋒，另一受邀的候選人郝龍斌以行程衝突為由婉拒出席。羅、鄭、張昨天的現場表現各的特色，各有優點。



昨天的辯論主要針對國民黨基層黨員及泛藍陣營最關切的四大議題展開，包括：誰最適合掌2026與2028大選兵符、誰是最佳造王者、誰最能整合在野力量重返執政、誰最有能力處理兩岸論述爭取台灣和平與安全。有關兩岸關係，三位候選人都給出了首份“答卷”，以下是其要點。



羅智強：兩岸關係、國共關係是最重要一件事情，他情感上就是中國人認同，“我是台灣人，我是中國人”；“九二共識，一中各表”是馬英九執政8年穩定昌盛的基礎，兩岸要繼續往前走，要把這基礎找回來。



鄭麗文：國民黨必須肩負起捍衛“憲法”，下架民進黨、撥亂反正的歷史使命。她參選黨主席，就是要帶領國民黨，粉碎“台獨法西斯”，在“九二共識”的基礎上，開創兩岸和平的百年基業。



張亞中：擔任黨主席後，將恢復“國統綱領”，在此基礎下，勇敢展開國共的政治對話；“九二共識，一中各表”無法開創兩岸政治和平，只是在拖延；政治與經濟不可能分開，現狀永遠無法維持。他主張追求兩岸和合，由國共簽署和平備忘錄。



羅、鄭、張三人都提到“九二共識”，其中張亞中還提到將恢復“國統綱領”，展開國共的政治對話，簽署和平備忘錄，這是具體作為，無疑是三人之中最為進取的。三人給出的首份“兩岸答卷”基本上都是重申他們一向的立場與主張。另一候選人郝龍斌昨天未出席辯論，暫時未給出“答卷”。



“九二共識”是兩岸交流的政治基礎，是前提條件。有了這個政治基礎，才能開啟兩岸協商談判，推進兩岸政黨交流，建立兩岸制度化協商與聯繫機制。是否堅持“九二共識”、具體行動是什麼？是下屆國民黨主席的必答題，大陸官方與民眾都高度關注，會一直留意相關進展。