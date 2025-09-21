高雄市長之戰　郭正亮爆綠為打敗柯志恩使這招

中評社香港9月21日電／民進黨內目前表態角逐2026高雄市長選舉的包括“立委”賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑等4人，根據《鏡報》16日公布一份最新的高雄市長選戰民調，在對決國民黨“立委”柯志恩的狀況下，賴瑞隆領先柯志恩3.3個百分點。前“立委”郭正亮表示，互比民調，賴瑞隆大概30%，民進黨中央在逼許智傑退選，因為他們希望能夠像4年前一樣陳其邁一個人獨得40%，這樣才能夠真正打敗柯志恩。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮日前在《亮話天下》網路節目中表示，民進黨現在非常害怕，高雄市長選戰太多人在選，邱議瑩若輸了，會不甘心。以目前的狀況，即使賴瑞隆的民調不錯，也衹有領先柯志恩3.3 個百分點，並不多。互比民調，賴瑞隆領先第二名12個百分點，賴瑞隆大概30%，第二名18 %；賴瑞隆怎麼這麼厲害，互比民調一下子贏那麼多，因為那些人都被鬥臭了，“最冒尖”的林岱樺完全被打倒，“第二冒尖”的邱議瑩現在也被打倒。



郭正亮接著表示，現在民進黨中央在逼許智傑退選，因為他們希望能夠像4年前一樣，高雄市長陳其邁一個人就獨得40%，他們認為這樣，才能夠真正打敗柯志恩。因為4年前柯志恩是第一次選，跟現在的功力不一樣，那一次陳其邁的民調就是40%，排第二的是趙天麟，排第三的是管碧玲。



郭正亮表示，當林岱樺跟邱議瑩都被打下來了，賴瑞隆的民調就變高了，就只因為他沒有很大的紕漏 ，而賴瑞隆的選區小港就是他的家鄉。