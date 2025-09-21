學者評羅智強鄭麗文張亞中　求穩未能感動基層

中評社台北9月21日電／國民黨即將於10月舉行黨主席改選，首場辯論會20日在中天新聞登場，邀請候選人國民黨“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文以及孫文學校總校長張亞中正面交鋒。論及3人表現，傳播學者認為，都在水準之上，尤其鄭麗文與羅智強一改平時砲火猛烈的形象，展現較為溫和的一面，張亞中給人的感覺依舊宛如教授為學生上課。不過3人皆“善攻不善守”，未來如何帶領百年大黨前進，仍有待考驗。



根據《中時新聞網》報導，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，3人昨日表現都在水準之上，沒有太扣分的地方，但讓他印象比較深刻的部分，則是談及國民黨團結的話題，張亞中拋出團結不難，要回歸制度與紀律；羅智強則認為國民黨團結很困難，言談沒有像平時喜歡拋出灑狗血的論述橋段，也談到在“立法院”與民眾黨黨主席黃國昌合作的部分，血肉比較多。



賴祥蔚進一步分析，3位的表現都在水準之上，可見戰略都是先求穩，但如果要感動國民黨基層，還是得加把勁，因為沒有火花四射的地方。



銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰說，3人都是辯才無礙，論述都很不錯，確實沒有失分之處，不過當前國民黨不只需要改革也需要改變，他擔心無論其中誰當選，都要解決“國民黨柴米油鹽醬醋茶的問題”，“有本事1個月2000萬都不要借錢！” 杜聖聰也強調，3個人的共同特色都是“善攻不善守”，從辯論看不出來他們對未來黨內人事與財務布局的規畫，盼未來國民黨主席一定要“抓大不放小”。實際運作都是看選上之後，包含如何抗衡民進黨、與民眾黨合縱連橫，還有能否安住廣大黨工及從政人員的心，都是未來極大的挑戰。