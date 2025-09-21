應對美軍部署　委內瑞拉啟動軍營走向人民計劃

中評社香港9月21日電／委內瑞拉20日啟動“軍營走向人民”計劃，將武裝部隊人員派往全國5300多個社區，開展武器操作等培訓工作。



新華社報導，委內瑞拉總統馬杜羅當天在阿拉瓜州舉行的一場活動上說，“軍營走向人民”計劃是委內瑞拉應對美國在加勒比海域軍事部署、保障和平與主權所採取的行動之一，不僅鞏固了軍民團結，也使委內瑞拉人民完成了戰術準備。



記者當天在委內瑞拉首都加拉加斯市中心附近一個廣場上看到，數十名民兵和社區居民坐在白色帳篷下，專心致志聽取軍隊人員講授戰鬥技巧。參與者手中拿著《革命抵抗戰術方法》手冊，手冊內容包括不同戰鬥單位的組織結構、基本任務以及個人須掌握的戰術和技能等。廣場中央，幾名士兵手持步槍，用標準姿勢模擬小隊行進，贏得陣陣掌聲。



此外，委內瑞拉的法爾孔州、新埃斯帕塔州、蘇克雷州等州的沿海地區當天進行了海上動員，漁民和水產養殖業者開展軍事訓練。



近期，委美關係持續緊張。美國以“打擊拉美販毒集團”為由在委內瑞拉附近的加勒比海域部署多艘軍艦。美國總統特朗普稱，美國已在相關海域擊沉多艘“運毒船”，打死多人。馬杜羅18日宣佈於20日啟動“軍營走向人民”計劃，以應對美方軍事部署、捍衛領土完整。