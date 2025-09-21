美軍重返阿富汗現實嗎？

中評社北京9月21日電／美國總統特朗普日前稱，美方尋求“收回”美軍2021年撤出的阿富汗巴格拉姆空軍基地，並正在與阿富汗方面商討重新控制該基地事宜。阿富汗方面對此予以否認。美阿是否正在談判？巴格拉姆空軍基地狀況如何？美軍重返阿富汗有多難？



是否正在談判



新華社報導，特朗普日前訪問英國期間批評拜登政府關於美軍撤離阿富汗的決定和行動，並表示，美方正試圖“收回”阿富汗巴格拉姆空軍基地。此番表態引發輿論譁然。



《華爾街日報》19日報導稱，美國可能與阿富汗政府就在巴格拉姆空軍基地重建有限的美軍軍事存在進行談判，以加強反恐行動。



阿富汗方面表示，無意就此事展開任何協商。阿富汗外交部政治處主任扎基爾·賈拉利表示，阿富汗人民從未接受外國軍隊駐紮在本國領土，並強調，阿富汗和美國之間任何對話都應排除美軍重返阿富汗的選項。



阿富汗國防部長雅庫布透露，2020年阿富汗塔利班同美國在卡塔爾多哈的談判中，美國代表團曾提出在阿富汗設立基地的要求。阿富汗塔利班當時的回應是：“如果你們想要基地，我們準備再和你們打20年仗。”



基地狀況如何



巴格拉姆空軍基地位於阿富汗首都喀布爾以北約50公里，佔地77平方公里，坐落於興都庫什山脈環繞的平原上，該基地擁有兩條長達3000米的跑道，可起降戰鬥機、轟炸機和大型運輸機。

