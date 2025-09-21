馬德里動物園為大熊貓“金喜”和“茱萸”慶生

中評社香港9月21日電／西班牙馬德里動物園20日為旅西大熊貓“金喜”和“茱萸”舉辦了隆重的生日會，數百名遊客熱情參加活動，祝這對大熊貓五歲生日快樂。



當天上午，動物園園長恩裡克·佩雷斯陪同中國駐西班牙大使姚敬來到熊貓館，與聞訊趕來的數百名遊客一道參加活動。雄性大熊貓“金喜”一亮相，人們就熱情地歡呼起來。見慣“大場面”的它並不怯場，邁著慵懶的步子，走向園方特別準備的禮物——用冰塊和竹子、西瓜、南瓜、葡萄和蘋果做的生日蛋糕，然後一屁股坐下，抓起上面的蘋果，開心地享用起來。



新華社報導，小遊客蘇珊娜一家人專程來動物園為大熊貓慶生。她說：“大熊貓真的很可愛，它們掛在樹上或者不小心摔倒時，總能逗得大家哈哈大笑。”蘇珊娜有個心願，想去它們的故鄉中國，看看那裡的大熊貓是怎樣生活的。



“大熊貓是我們遊客最喜歡的動物。”飼養員蕾韋卡·奧爾特加說：“它們性情溫順，適應力強，胃口也很好。我們很高興看到它們已經完全習慣了馬德里的生活環境。”



大熊貓生日會由馬德里動物園主辦，並得到了中國駐西班牙大使館、馬德里中國文化中心和中國駐馬德里旅遊辦事處的支持。園方還在當日舉辦大熊貓主題的科普講座，來自深圳的雜技演員現場表演，並向孩子們分發了大熊貓紀念品。



園長佩雷斯說：“大熊貓是連接西中兩國的紐帶。它是友誼的象徵、團結的象徵。”為了讓“金喜”和“茱萸”生活得更舒心，動物園專門翻修了熊貓館。“大熊貓對我們動物園非常重要。它的形象甚至被設計進了我們動物園的標誌。”



他透露，馬德里動物園正與中國專家合作，希望明年能迎來大熊貓寶寶的誕生。他說：“大熊貓是馬德里動物園歷史的一部分，我希望它們也會構築動物園的未來。”



馬德里動物園與中國大熊貓的緣分由來已久。1978年，當時的西班牙國王胡安·卡洛斯一世和王後訪華，中國政府贈送了一對大熊貓“強強”和“紹紹”。1982年，它們的孩子“竹琳”在馬德里動物園出生，成為歐洲首只在圈養環境下通過人工授精出生成活的大熊貓。自2007年以來，馬德里動物園與成都大熊貓繁育研究基地合作，成功繁育成活6隻幼崽，這也是中國大熊貓保護研究國際合作在歐洲繁育成活最多的項目。



2024年2月，自2007年起旅居馬德里並備受當地人喜愛的大熊貓“冰星”和“花嘴巴”與其3隻幼崽一同返回中國。根據中國與西班牙籤署的大熊貓國際保護合作研究協議，“金喜”與“茱萸”於2024年4月啟程前往馬德里，開啟為期10年的旅居生活。