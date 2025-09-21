美媒：卡塔爾要以色列道歉

中評社北京9月21日電／新華社援引美國阿克西奧斯新聞網站20日報導，知情人士透露，卡塔爾要求以色列就其日前襲擊卡塔爾首都多哈道歉；在此基礎上，卡方才可能恢復斡旋加沙地帶停火談判。



卡塔爾要求道歉



阿克西奧斯新聞網站援引兩名知情人士為消息源報導，卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆16日在多哈與到訪的美國國務卿魯比奧會晤時提出上述要求。此前，據卡塔爾通訊社16日報導，塔米姆與魯比奧討論了以色列襲擊多哈事件，但報導沒有提及談話具體內容。



一名知情人士說，美以高官近期在多場會談中都談及卡方上述要求。據阿克西奧斯新聞網站報導，美國中東問題特使史蒂文·威特科夫將在美國紐約會晤卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德，磋商如何結束卡塔爾和以色列之間危機，讓加沙地帶停火協議談判得以繼續。



以色列本月9日宣布對身處多哈的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導層進行“精準打擊”。這一舉動引發國際社會強烈譴責。事後，以總理內塔尼亞胡還指責卡塔爾“窩藏恐怖分子”並威脅再次發起打擊。



哈馬斯說，空襲發生時，哈馬斯談判代表團正在討論一份由美國提出的最新停火方案。空襲造成首席談判代表哈利勒·哈亞的兒子、哈亞的辦公室主任和三名保鏢以及一名卡塔爾安全部隊人員喪生，但以方暗殺哈馬斯高層的圖謀“未能得逞”。



阿克西奧斯新聞網站援引知情人士的說法報導，在以色列的道歉措辭上，卡塔爾或同意展現一定靈活性：卡塔爾可能接受以方就襲擊致卡方人員死亡道歉、承諾賠償和不會再次侵犯卡塔爾主權。



報導指出，以色列對美國的中東盟友“先襲擊後道歉”並非沒有先例。2010年，以軍武力攔截駛往加沙地帶的土耳其救援船“藍色馬爾馬拉”號，造成10名土耳其人喪生。土方要求以色列道歉並賠償損失，遭以方拒絕。土耳其隨後宣布將與以色列的外交關係降至二秘級，並中止雙方一切軍事協議。2013年，以總理內塔尼亞胡就“藍色馬爾馬拉”號事件造成土耳其人死亡向土耳其道歉，時任土耳其總理埃爾多安代表土方接受了道歉。

